«Нам надо серьезно поговорить»: тюменская фотомодель выяснила отношения с парнем на шоу Юлии Ахмедовой

Не дарит подарки, не проявляет чувств, да и вообще романтики от него не дождешься. Такие претензии к парню высказала тюменская фотомодель Эллина Мюллер. Девушка решила встряхнуть эмоциональность своего молодого человека и обратилась за помощью к стендап-комику Юлии Ахмедовой. Так пара стала героями нового телешоу телеканала ТНТ «Нам надо серьезно поговорить».

– Романтика – это очень важно! Это проявление чувств, проявление любви. Ты вот знаешь, что у нее любимые цветы – тюльпаны? Не знаешь? Потому что у нее розы – любимые цветы! Саша, нам надо с тобой серьезно поговорить. Ты готов? – Неожиданно обратилась к тюменцу Ахмедова.

Саша готов не был. Подробности о съемках и к чему они привели Эллина Мюллер рассказала корреспонденту «Комсомолки».

Саша забыл поздравить Эллину с 8 марта. Фото телеканала ТНТ

История любви

Съемки новой программы проходили заранее осенью. Эллина прошла кастинг на ТНТ, доказав, что проблема в отношениях нуждается в помощи. То же проверила и сама Ахмедова на предварительных съемках.

Программа поделена на две части: сначала девушка жалуется на проблемы в отношениях, Юлия выясняет детали, подробности о паре, а потом молодого человека приглашают на стендап к Ахмедовой.

Влюбленная пара познакомилась в Instagram. Ребята живут в Москве, но оба из Тюмени – это и сблизило. За ширмой переписки Саша мог дозированно общаться – может оттого Эллина не сразу поняла, что влюбляется в эмоционально закрытого парня. Так они встречались два года, жили вместе. Но если в первый год отношений Саша дарил своей девушке подарки, устраивал сюрпризы, то на второй год он забыл поздравить любимую с 8 марта! После такого «косяка» Ахмедову было не остановить – Сашу надо образумить! Эллина пригласила парня на стендап.

– Прийти к Юлии Ахмедовой он сразу же согласился – он вообще за любой кипиш. Поэтому было легко и просто его заманить на шоу. Я, естественно, заранее его не предупреждала. Для него все это было сюрпризом, он не был готов морально. Саша нервничал, по нему это было хорошо видно. Он – личность не медийная, для него это в первый раз. И тем не менее на съемках он вел себя сдержанно, выдержал, даже никак не показал, что волнуется, – отметила Эллина.

Она решилась на съемки, потому как хотела «припереть к стенке» парня. Саша очень переживает, когда его осуждают. Публичное высмеивание на целый зал и на целую страну помножит результат, рассудила Эллина.

– Это и есть двигатель перемен в людях. И я решила: почему бы и нет, – объяснила свой мотив фотомодель.

"Программа помогла, но Саша не изменился. Мы расстались", – рассказала Эллина.

История расставания

Так ничего не подозревавший Саша выслушал в свой адрес накопившуюся обиду Эллины из уст звезды ТНТ Юлии Ахмедовой. Сама Эллина говорит, что проучить парня не хотела, только продемонстрировать, что многие люди солидарны с ее мнением.

На осуждение от Юлии Ахмедовой, как и на сам процесс съемок, Саша отреагировал вполне в своем репертуаре, поясняет Эллина. Он – человек очень закрытый и неэмоциональный, а романтика подразумевает открытость эмоций и желание продемонстрировать свои чувства, что в Саше очень редкое явление. Такие выводы девушка сделала после программы. Немного позже пара рассталась.

– Мы с Сашей все-таки расстались. Но это не потому что повлияла программа, а потому что я устала ждать его катарсиса, перерождения, переосмысления происходящего. Я решила более не ожидать этого. Порывы на романтику у него были после программы, чего я не замечала на протяжении многих месяцев в отношениях. То, чего я хотела добиться, я добилась. Но любой человек поймет, что если Саша сам по себе такой – не романтичный, то этот эффект ненадолго. Да, действительно, программа мне помогла, но сам Саша не изменился, – поделилась переживаниями Эллина.

Она осталась благодарна Ахмедовой за опыт. Эллина считает, что программа действительно помогла многое осознать ей и Саше. Обид и злобы друг на друга они не держат.

Программа с участием тюменцев выйдет в эфир 21 февраля в 20:00.

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