Звезда сериала «Кухня» рассказала о Тюмени «по секрету всему свету»

Ведущая программы о путешествиях «По секрету всему свету» по России Ольга Кузьмина на этот раз решила рассказать своим зрителям о Тюмени. В холодном и снежном сибирском городе Ольгу ждал по настоящему горячий прием. Девушка искупалась на знаменитых горячих источниках, побывала в резиденции Бабы-яги и познакомилась с тюменскими мастерами-косторезами. А теперь по порядку.

Горячие тюменцы

Тюмень знаменита на всю Россию природными минеральными горячими источниками. Прямо из под сибирской земли в морозы бьют ключи, пар от которых поднимается на много метров в высоту.

Тюменские горячие источники. Скрин с видео

Звезду сериала «Кухня» Ольгу Кузьмину поразило то, что в минус 20 на улице она купается в воде, прогретой до 45 градусов. Состав воды в несколько раз насыщеннее, чем на аналогичных европейских курортах.

После купаний ведущая отправилась гулять по тюменской набережной, мосту Влюбленных, по скверу Сибирских Кошек и побывала в самом большом в России драматическом театре, который расположен в центре сибирского города.

– Тюмень – столица деревень! Тюменцы произносят эту пословицу с гордостью, – отметила Ольга.

И правда, тюменцам есть чем гордиться. В 1944 году первому сибирскому городу отдали земли, которые вошли в состав Тюменской области. Тогда населенные пункты представляли из себя деревни, которые сегодня выросли в города.

– Удивительно, что в этом холодном городе живут такие горячие люди, – воскликнула ведущая после знакомства с достопримечательностями.

Ольга вместе с поваром готовила Уху из нефти. Скрин с видео

Уха с нефтью

Чего уж точно не ожидала Ольга, так это ухи с нефтью, которую ей приготовил суровый повар прямо на свежем воздухе.

Рецепт оказался истинно сибирским: деликатес северных рек муксун, картофель, лук репчатый, лук зеленый, укроп, лавровый лист и 100 мл нефти.

– Черное всё стало, выглядит трагично, – сказала повару Ольга, боясь пробовать блюдо.

Однако вкус рыбного супа Кузнецовой понравился. Подкрепившись, девушка отправилась на встречу с художником-фелумнистом Игорем Рязанцевым, который придумал и запатентовал возможность написания картин нитями. Свои работы он представлял даже в Лувре.

Резиденция Бабы Яги. Скрин с видео

Косторезы и Баба-яга

Тюменскую область с ее богатыми природными ресурсами, горячими источниками невозможно представить без одной из самых аутентичных профессий – костореза. Фигурки, которые выходят из-под рук тюменских мастеров, расходятся по всему миру. Потому Ольга не удержалась и заглянула к настоящему косторезу в мастерскую.

Умелец Минсалим Тимергазеев живет в Тобольске, и у него весьма своеобразный юмор. Между ведущей и мастером состоялся такой диалог:

– Здравствуйте. Меня Оля зовут.

– Верю. Откуда?

– Из Москвы..

– Ага, добровольно в Сибирь? – серьезно произносит фразу мастер.

Тюменский косторез. Скрин с видео

Минсалим рассказал Ольге, что любой промысел состоит из ремесел, а ремесла живучи династиями, традициями. Все три сына костореза также создают фигурки из кости. Несколько созданных Минсалимом экспонатов были подарены президенту России. Отметим, что все фигурки вырезаются из коровьей кости, лосиного рога или самого ценного материала – бивня мамонта. Стоят такие штуковины не дешево, но каждое ваяние таит в себе тепло и душу мастера.

В мастерской Минсалима много фигурок, посвященных коренным малочисленным народам Севера, животным, сказочным персонажам – гномам, эльфам.

У тюменцев к сказкам отношение особое. Иначе как объяснить появление в селе Абалак Тобольского района самой настоящей резиденции Бабы-яги. Туда и отправилась Оля, чтобы увидеть волшебницу.

Баба-яга пообещала не есть ведущую, если та будет вести себя хорошо, а потом и вовсе ошарашила Кузнецову гаданием на камнях.

В гостях у Бабы Яги. Скрин с видео

– Удивительное дело, вроде всё это игра, обман и Баба-яга ненастоящая, но гадать она начала мне всерьез. И тут уж я потеряла грань между вымыслом и правдой, – говорит шокированная девушка.

– Тюмень готова согреть путника, если он честен и отважен, здесь не боятся экспериментировать и делают неожиданные открытия. Здесь создают сказочных персонажей, и они оживают. Здесь открываешь такие грани собственной личности, о которых сам не догадываешься, – поделилась впечатлениями звезда сериала «Кухня» и ведущая Ольга Кузьмина.