2020-02-12T09:22:54+03:00
Общество

Тюменский школьник в костюме химзащиты устроил пранк о коронавирусе

Творчество 15-летнего подростка не оценили, полиция возбудила против него административное дело [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменский школьник в костюме химзащиты устроил пранк с «коронавирусом». Фото: скриншотТюменский школьник в костюме химзащиты устроил пранк с «коронавирусом». Фото: скриншот
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Тюмень, которая приняла у себя эвакуированных из Уханя, остаётся в центре информационной повестки. На днях в социальных сетях появился ролик тюменских пранкеров на злободневную тему. Главные «герои» сюжета – молодые люди в защитных костюмах, которые бегут за якобы заражённым коронавирусом человеком. Всё «веселье», которое происходит в людных местах, сопровождается многочисленными криками, воплями и мольбами о помощи.

Полиция завела дело на 17-летнего пранкера, инсценировавшего поимку "больных коронавирусом".

Правда, розыгрыш не оценили ни горожане, ни полиция, которая тут же организовала проверку по факту появления пранка. В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспондентам «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что причастных лиц доставят в полицию для разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

Спустя несколько часов «актёра», исполнившего главную роль – спасателя в костюме химзащиты, нашли. Им оказался один из тюменских школьников. Сейчас ведётся педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи.

– К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы. Ситуация находится на контроле департамента образования Тюмени. В тюменских образовательных учреждениях запланированы ещё несколько мероприятий, чтобы не допустить появление подобных ситуаций в будущем, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Полиция в отношении 15-летнего подростка составила административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Материал направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения. Сейчас стражи правопорядка ищут и других «массовиков-затейников».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Черемушкинский суд Москвы принял решение арестовать Каромата Джаборова, устроившего розыгрыш в метро. Молодой человек сымитировал приступ коронавируса и устроил панику. Теперь о своем поступке он будет думать в изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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