2020-02-15T13:45:04+03:00
Общество

Пять стильных пижам получили в подарок эвакуированные из Уханя в Тюмень именинницы

Такой сюрприз им устроили тюменки
Алена Кульмухаметова
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Пять стильных пижам получили в подарок эвакуированные из Уханя в Тюмень девушки. Фото с оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусаПять стильных пижам получили в подарок эвакуированные из Уханя в Тюмень девушки. Фото с оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса
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Уютные, комфортные серо-бордовые пижамки, сшитые с любовью тюменками, получили временные жильцы санатория «Градостроитель». Идея порадовать вынужденных гостей к горожанкам пришла спонтанно.

Стилист Дарья Киселева увидела в «Инстаграме», что эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ находятся в номерах в одинаковых полосатых пижамах. Одна из девушек решили скреативить и превратила не очень красивую рубашку в нежное платьице. Перевоплощением из скучного больночного костюма в летнее настроение она поделилась в соцсетях. Дарья заметила преображение постоялицы «Градостроителя» и решила приготовить подарки своими руками для именинниц, находящихся на карантине по коронавирусу.

На клич присоединиться всего за пару часов к стилисту примкнули еще несколько горожанок. Создав команду, тюменки принялись разрабатывать дизайн будущих пижамок.

Девушки приготовили лекала, нашли мягкую ткань, сделали выкройки и создали стильные домашние костюмы, которые были переданы именинницам в санаторий 14 февраля.

У Зинаиды день рождения 19 февраля. Фото с оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса

У Зинаиды день рождения 19 февраля. Фото с оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса

Дебенова Зинаида, день рождения которой выпал на карантинные даты, уже надела пижаму и поблагодарила тюменцев за внимание и подарок в Instagram.

«Я не собиралась праздновать свой день рождения в этом году, особенно в свете последних событий, но праздник сам меня нашел. Даже в карантине за кордоном Росгвардии и на пять дней раньше (19 февраля). Сегодня мне подарили вот такую чудесную пижамку, и мое сердечко чуть не остановилось. Спасибо, спасибо, спасибо! Не перестаю поражаться доброте и заботе тюменцев. Я точно запомню этот день рождения на всю жизнь», – пишет Зина.

Отметим, что на костюмчиках красуется нанесение #своихнебросаем.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что одна из девушек отметила день рождения 9 февраля. Она получила в подарок настольную игру и открытку от неравнодушного тюменца Ильи Титова. О дне рождения Ани он узнал, пролистывая ее соцсети. А потом вместе с командой МТЦ «Космос» решил порадовать находящуюся на карантине кировчанку.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмени» тоже не осталась в стороне и передала подарки эвакуированным из Уханя людям. В пакете оказались книги, конфеты тюменской фабрики, ежедневники и открытки.

Напомним, в Тюмень из китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 5 февраля прибыли 144 человека. По результатам анализов первой пробы зараженных среди них нет. В течение всего времени карантина эвакуированные находятся в санатории «Градостроитель» под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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