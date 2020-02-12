Иван Ургант пошутил о студентке с коронавирусом, которую выписали из тюменской инфекционки

Телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу ситуации со студенткой из Тюмени, которую выписали из инфекционной больницы.

– Китайская студентка Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен коронавирус, выписана из больницы после выздоровления. Как пояснила глава тюменского Роспотребнадзора, студентка из КНР не представляет опасности для окружающих и продолжит обучение в ТИУ. Замечательная новость, студентка выздоровела, теперь будет жить одна в 16-этажном доме, – завершил новость под смешки из зала Ургант.

Он также рассказал еще одну историю, касающуюся новой инфекции. Врачи уфимской больницы сбежали от пациента, который вернулся накануне из Китая, где бушует коронавирус. Встретиться лично с мужчиной медики отказались, попросив его через закрытые двери удалиться по черному ходу.

Напомним, гражданка Китая Лес Ли после излечения от коронавируса вернулась к учебе в Тюменском индустриальном университете. Девушка возвратилась в общежитие, где проживала ранее.

О выписке китаянки стало известно 11 февраля. Глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова заявила, что накануне были получены результаты анализов, подтверждающих, что девушка здорова. Лес Ли не представляет опасности для окружающих и покинула тюменскую инфекционную больницу. Медперсонал провожал студентку с воздушными шариками и цветами.

Шокирующие подробности о коронавирусе. Вечерний Ургант. 11.02.2020. В Москве премьеру фильма "Лёд-2" прервали из-за эвакуации; Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения; "Тинькофф" станет спонсором Российской Премьер-Лиги и переименует ее; Врачи уфимской больницы спрятались от пациента, прилетевшего из Китая; В Тюмени врачи выписали студентку, у которой был обнаружен коронавирус. Смотрите в нашем традиционном обзоре новостей! VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

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