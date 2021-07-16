«Ел муравьев, укрывался травой, не спал из-за лягушек»: как выживал 16-летний подросток Платон Белоусов, потерявшийся на неделю в лесу под Тюменью

Платон признается, что выжить в лесу ему помогло чувство юмора Фото: Мария Толстихина

Шестнадцатилетний подросток Платон Белоусов заставил переживать всю Тюмень. Мальчик отдыхал с друзьями в палатке у деревни Падерина, а потом внезапно исчез. Парня искал весь город: полиция, спецслужбы, волонтеры и просто неравнодушные жители. Следователи даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но спустя неделю пришла радостная новость – Платона нашли живым! Как оказалось, он заплутал в лесу. Мы решили съездить к нему в гости, чтобы узнать, как он выживал в лесу 7 дней, и что помогло не упасть духом. Мы восстановили хронологию событий, побеседовав с самим мальчиком и его мамой, Аленой Александровной.

мама Платона до сих пор не отошла от случившегося; она признается, что никому не пожелает пережить потерю ребенка Фото: Мария Толстихина

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В день, когда парень потерялся, его очень мучал голод. Чтобы с ним справиться, Платон отправился в лес за ягодами. Шел по прямой и забрел в березовую чащу: тогда-то подросток и понял, что потерялся. Все, что лежало у него в кармане - это зажигалка и нож, которые приказали долго жить.

- Из сухой травы и веток сделал себе факел. Когда он потух, я снова разжег костер, затушил, постелил на него траву и лег спать, - вспоминает парень. - В первый же день я умудрился сломать зажигалку: ее верхушка расплавилась из-за того, что я ее передержал, а нож сломался, когда резал кору дерева. Тогда я подумал: «Блин, все сломалось». Больше у меня ничего не было из подручных средств. Даже телефон оставил в палатке - не думал, что заблужусь.

С утра маме Платона, Алене, позвонила женщина и спросила: дома ли ребенок? Нет? Оказалось, мальчика ищут в лесу друзья.

- Я тут же позвонила по номеру 112, меня начало трясти, - с ужасом вспоминает женщина. - С родственником поехали в лес, искали, доезжали до кладбища. К поиску подключились полицейские, следователи, волонтеры, одноклассники и друзья Платона. В восемь вечера поисковики начали рассасываться. Стемнело, погода испортилась, зарядил дождь, подул сильный ветер. Очень переживала, как он там в лесу, не спала всю ночь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Второй день, как и первый, выдался холодным и дождливым. Мальчик признается, что первую ночь спать на земле было очень холодно, никакая трава не спасала.

- Такое неприятное ощущение: все мокро, сыро, от капель дождя никуда не спрятаться. Я проснулся и подумал, что нужно выбираться из леса, идти куда-нибудь. Куда – не важно, лишь бы выйти. Как-то услышал полицейскую сирену, пошел на звук, но еще больше заблудился. Но я все равно продолжал идти, - говорит «выживший».

А поиски все продолжались. По словам Алены, они находили много черных резиновых тапочек, похожих на тапки Платона, но это были не они.

- Он обычно в кроссовках ходит, а тут, как назло, надел шлепанцы - в кроссовках явно было бы теплее, - беспокоится мама. - После дождя носки промокли, он там их и скинул. В них, может, не так бы исцарапал ноги. Много народу искало Платона во второй день и после, оказывали гуманитарную помощь. Мысль о том, что ведутся такие масштабные поиски, меня успокаивала.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

На третьи сутки Платону невыносимо захотелось пить. Первые два дня он прожил без воды, ел ягоду.

- Я лег на сырую землю и стал выкапывать ямку. Подумал, что там, как в колодце, поднимется вода, и смогу попить. Но ошибся - ничего не получилось. Положил землю в футболку, завернул и сжал. Удалось выжать капли. Иногда на зубах скрипела земля, но терпимо. Я не знал, как еще достать воду, ведь в школе нас этому не учили, а с лесом наша семья мало знакома. Мы по грибы-то всего три раза ездили.

Водолазы в это время искали Платона в водоемах с помощью сетей.

- Тут мне стало очень тяжело. Не хотела думать о том, что Платона найдут именно там, все равно верила, что он жив. Первые три дня держалась, но на четвертые сутки произошел нервный срыв, - с ужасом вспоминает мама.

Таким Платона нашли спасатели Фото: "КП" Архив

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

А Платон шел и шел.

- Мне попадались кусты, через которые пришлось пробираться. Всю спину себе исцарапал, а ноги и подавно. Казалось, что через них я выйду на какую-нибудь дорогу. Ничего не боялся, я был уверен, что меня обязательно найдут. А если не найдут, то выберусь сам.

Поиски не приводили ни к какому результату. Если до этого Алена крепилась, то четвертые сутки дались ей очень тяжело. К вечеру у неё началась истерика, да и поисковики не брали её с собой, чтобы не нервировать ещё больше.

- Я понимала, что на четвертый день без воды у человека начинается обезвоживание. Я пошла в церковь, мне сказали съездить к иконе Пресвятой Богородицы под названием «Достойно есть». Я молилась, но паника не отпускала. Мне начало казаться, что Платона нашли, но скрывают от меня. Будто все меня обманывали, не хотели говорить правду. Ничего не соображала, не могла запомнить даже малейшую информацию, в голове была каша, - со слезами вспоминает женщина.

Пока Платон пробирался через кусты, ветви буквально резали его кожу Фото: Мария Толстихина

ДЕНЬ ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ

- Я продолжал идти, периодически отдыхал. Ел малину и черную смородину, кору деревьев, шишки и муравьев. На вкус они, правда, так себе, но мне очень хотелось есть, - признается Платон. - Тяжелее всего было вынести отсутствие воды и комаров, от которых нигде не скрыться, искусали всего. И по ночам порой не мог уснуть – мешали спать лягушки и звуки пролетающих самолетов: я их не видел, но прекрасно слышал.

Масштабные поиски, меж тем, восстановились, и Алена немного успокоилась.

- Приехала сестра мужа, присматривала за мной, ругала, что ничего не пью и не ем. Муж у меня тоже нервничал, но не выражал эмоции. Родственники и друзья нас сильно поддерживали, верили, что сын найдется и все будет хорошо.

Следы от колючих шипов остались даже на спине мальчика, хотя тот был в футболке Фото: Мария Толстихина

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Спустя неделю после пропажи Платон продолжал идти. Однажды он пробирался через кусты и вышел на тропинку.

- Мне стало жарко. Я прилег под дерево и вдруг услышал звук байков. Подумал: «Наконец-то водичка подъехала!». Мне очень хотелось пить, повсюду было сухо и жарко. Я вышел снова на тропинку и встретил мотоциклистов. Они посадили меня и повезли домой, где меня встретили родители. Мама плакала. Первое, что сделал – это сходил в душ и хорошенько поел.

Тогда же Алена отправилась с родственниками в лес, искать Платона самостоятельно.

- Я взяла иконку, которую мне советовали, и молилась в лесу. Потом прокричала: «Платон!», и в этот момент мне позвонили. На другом конце провода мужчина спросил, я мама Платона или нет, ответила – я. А потом трубку передали Платону, я услышала его голос: «Мама, это я». По голосу поняла, что с ним все хорошо, но пока ехали до дома, осознания, что сына нашли, все еще не было.

Что сына нашли, Алена поверила только тогда, когда увидела сына своими глазами.

- Меня трясло. Приехали домой, и тут в дом заходит Платон, такой весь чумазый, исхудавший... После узнали, что он потерял больше 12 килограммов. Эмоций было – не передать! Радость, слезы, сердце стучало бешено. Только спустя два дня до меня начало доходить, что сын нашелся, что всё хорошо. Мы не ругали его, только каждый день целуем и говорим: «Главное – живой!».

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Платон с юмором признается, что пока был в лесу, мечтал о бананах со сметаной и сахаром Фото: Мария Толстихина

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сейчас семья Белоусовых живет в бешеном ритме: журналисты не перестают звонить и приезжать в гости, да и родственники тоже, от чего члены семьи изрядно устали. По словам Алены, у них даже нет возможности посидеть спокойно всем вместе и насладиться общением. К популярности Белоусовы не привыкли, да и лучше бы такой известности не было вовсе.

Но есть у этой истории и плюсы: отношения в семье стали гораздо теплее. Платон чаще целует маму перед сном, много находится дома в кругу семьи. Мальчик чувствует себя отлично, шутит и улыбается, говорит, что чувство юмора помогло ему не сломаться в лесу. Единственное, что тревожит – это раны на ногах, которые, впрочем, очень быстро заживут.

Платон уже подыскивает себе подработку, чтобы проводить летние каникулы с пользой. Забавно, но любимым блюдом мальчика все еще остаются лесные ягоды: первым, что попросил приготовить Платон по возвращении домой – клубнику с сахаром и молоком!

Сейчас Платон активно улыбается и шутит, а также много спит и плотно кушает Фото: Мария Толстихина

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