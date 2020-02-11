Карантинная зона: эвакуированные из Уханя в Тюмень разъедутся в 44 города России

Шестые сутки в карантинной зоне под Тюменью проходят для эвакуированных из Китая людей без происшествий. Еще чуть больше недели и они разлетятся в 44 города России и в шесть республик бывшего Советского Союза.

Как проходит день

Веселым и насыщенным жизнь эвакуированных из Уханя в санаторий «Градостроитель» не назовешь, но люди уже привыкли. Утром завтрак, потом обед, полдник и ужин. Между этими режимами приема пищи каждый занимается своими делами: кто читает, кто пишет стихи, кто просто общается с друзьями и родными через соцсети. Просто гулять по коридорам людям нельзя. При заселении их предупредили, что если они столкнутся с кем-либо из проживающих в других номерах, то карантинный отчет в 14 дней начнется снова, а этого никто не хочет, потому правила не нарушают.

Жизнь вынужденно «отдыхающих» превратилась в своего рода квест: не нарваться на соседа по номеру. Даже выходя на балкон временные жильцы санатория вынуждены убедиться, что он пуст, так как на два номера приходится общий балкон.

Эвакуированные умудряются даже работать и развлекаться, не выходя из комнат. Благо доступ в сеть есть у всех. Так, тюменские киберспортсмены сыграли онлайн в Fifa-20 с красноярцем Даниилом Парфеновичем. Чуть ранее вынужденному гостю Тюмени подарили игровую консоль PlayStation 4 Pro специально для матча.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759713" frameborder="0"></iframe> Жизнь в карантине.Россиян из Уханя на 2 недели поместили в карантин Для наших соотечественников выделили целый санаторий под Тюменью. Посмотрите, как им там живётся

В санаторий эвакуированных из Ухана привезли 5 февраляФото: Алена Кульмухаметова

Еще 8 дней ожидания

Жильцы «Градостроителя» несмотря на поддержку тюменцев, подарки от журналистов, волонтеров,горожан, и размеренную жизнь санатория мечтают поскорее вернуться домой.

Специалисты уточняют, кто куда отправится, когда закончатся карантинные 14 дней. На сегодня известно, что люди планируют уехать в Беларусь, Армению, Украину, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и в 44 города России.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» рассказала, что на утро 11 февраля ситуация в центре «Градостроитель» стабильная. Сотрудники санатория собирают информацию о том, кто из прибывших из Китая, в какой город собирается уезжать после окончания карантина.

Инна Куликова: из тюменского санатария эвакуированные из Уханя отправятся в 44 города России и 6 стран СНГ

По ее словам, большинство россиян отправится в Москву – 33 человека. По девять человек собираются в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь поедут в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека вернутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. По двое планируют уехать в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. И еще 27 эвакуированных отправятся в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск и другие. Среди проживающих есть только один тюменец, добраться до дома он сможет на такси за считанные минуты.

«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах». Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, разместили в санатории 00:00 00:00

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