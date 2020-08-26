В Тобольске «Поехавший» тревел-блогер наелся тюремной баланды и напился нефти. Фото: скриншот

Популярный тревел-блогер Миша Ронкаинен, автор youtube-канала «Поехавший», побывал в Тобольске со съёмочной группой телеканала TV BRICS. Шестой эпизод шоу «Чек-лист», который вышел на телевидении и в Интернете на прошлой неделе, посвятили Тюменской области и её достопримечательностям.

В 45-минутной программе ведущий примерил на себя роль нефтедобытчика, посетил камеру каторжников в Тобольском кремле, попробовал стейк из оленины и настоящую тюремную баланду, запил всё это дело стаканом неочищенной нефти, полетал на воздушном шаре и искупался в горячих источниках.

- В Тюменской области действительно есть что посмотреть, - рассказывает зрителям Миша. – Например, бюджетно путешествовать можно в Тобольске: с учётом хостела и сухариков на обед, вы уложитесь в тысячу рублей в день. В Тюмени можно попутешествовать на воздушном шаре, выпить стаканчик кофе, посмотреть на город с высоты птичьего полёта, прикоснуться к традициям, ну и сделать классные фотографии на Мосту влюблённых.

Кстати, в съёмках проекта принял участие заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Он рассказал ведущему, что в первую очередь в регионе нужно посмотреть горячие источники.

В программе снялся заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Фото: скриншот

- Когда начали бурить первые опорные скважины, то пошла зелёная вода. Оказалось, что это горячие термальные источники, - рассказывает Андрей Пантелеев. – Мы стоим на большой «минеральной чаше». Это подземное минеральное море, которое позволяет организовывать большие санатории и источники для релакса.

По мнению чиновника, также в Тюменской области нужно посетить этнические рестораны с традиционными блюдами, сфотографироваться на набережной и в сквере Сибирских кошек, посетить Тобольск и посетить тур Нефтяников.

Что посетить в Тюменской области по версии блогера и программы "Чек-лист". Фото: скриншот

Учитывая, что из-за пандемии большинство россиян проводят отпуска на Родине, международная телевизионная сеть запустила проект о путешествиях по России «Чек-лист». Блогер и авторы проекта объедут все 85 регионов страны, включая Тюменскую область. Помимо выпуска о нашем регионе, в эфире уже показали серии о Сахалине, Алтае, Хакасии, Липецке и Байкале.

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