Турция, Танзания, Великобритания или Россия: где тюменцы планируют провести отпуск в 2020 году?

Сочи, Анапа, Крым, Алтай, Урал и, наконец-то, Турция! Где провести отпуск в 2020 году? Многие оставили решение этого вопроса на последний месяц лета. Президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская рассказала, куда планируют поехать на отдых жители региона и во сколько это им обойдется.

– Российские курорты перезаполнены. Все устали сидеть в самоизоляции, соскучились по морю. Сейчас многие обрадовались, что с 10 августа открывается Турция. Поскольку полетная программа открыта из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, поток туристов направится туда, – сообщила Матиевская.

В Крыму сейчас так же много туристов, как и в Краснодарском краеФото: Руслан Савинов

Туры в Турцию – 2020

Стали известны правила въезда в страну. Так, туристов не обязуют делать справку с результатом теста на коронавирус. При въезде путешественников попросят заполнить анкету, где нужно будет указать свои номера телефонов, а также места, которые занимали в самолете. В терминале будут проверять температуру, возьмут забор слизистой для теста на COVID-19.

– Если ковид подтверждается, то вас изолируют и изолируют тех, с кем вы в самолете рядом летели. Если же все хорошо, вы отдыхаете. Турецкая сторона просит соблюдать социальную дистанцию во время отдыха, на экскурсиях. Когда возвращаетесь, вы должны зарегистрироваться на сайте Госуслуг и по прилете в течение трех дней загрузить справку о ковид. Пляжи открыты, отели открыты, но только те, которые прошли аккредитацию на здоровье, – пояснила Матиевская.

По ее словам, туристические направления Турция, Сочи, Крым сейчас находятся в одной ценовой политике. Недельный тур на двоих с вылетом из Москвы с проживанием в трех- или четырехзвездочном отеле будет стоить от 56 000 до 70 000 рублей, «все включено» – от 75 000 на двоих.

Сама Любовь Матиевская не спешит в отпуск, ее отдых зависит от того, как будут осенью учиться дети. Если будет дистанционное образование, то семья, возможно, отправится в отпуск, рассудила многодетная мама.

Одиночное путешествие

Однако есть и те, кто по-настоящему рванул в отпуск.

– Я брал билеты на самолет спустя час, как Мишустин объявил об открытии границ Турции. Покупал через AviaSales.ru. Вышло из Москвы до Стамбула и обратно 19 000 с копейками, – рассказал Иван.

Дорога Тюмень – Москва и обратно у опытного путешественника-одиночки обошлась примерно в 6 000 рублей. Отели он пока не бронировал – смотрит хостелы на Booking.com.

– Там демократичные цены. Допустим, я собираюсь провести четыре ночи в Стамбуле – это обойдется в 3800 рублей, – пояснил он.

Кстати, прежде Иван не был в Турции, все откладывал на потом. На Средиземноморье, кроме песчаных берегов, его интересуют достопримечательности страны. Из Стамбула тюменец планирует прокатиться в Измир, Анталью и Каппадокию. Особенно интересна тюменцу Каппадокия – родина фестиваля воздушных шаров.

– Хочу совершить полет на воздушном шаре. Это будет стоить 300 евро. Дорого, но раз в жизни можно себе позволить, – считает турист. – Вообще, планировал провести отпуск на юге России, но сейчас там столько народу, что безопаснее будет за рубежом.

Альтернатива

И все же не все согласны с этим мнением. Тюменка Олеся заверила: в этом году за границу – ни ногой!

– В Турцию мы с семьей точно не летим. Все быстро меняется: за один час закроют границу, и мы останемся там. Да и просто неохота ловить «корону». Болезнь подбирается ближе, знакомые болеют. Поэтому мы никуда в этом году не поедем, рисковать не хочется.

Семейство выбрало более доступный отдых, отправились своим ходом на Южный Урал.

– Хотелось выехать из города хоть куда-то, на природу. Тургояк – близко, можно было поехать дикарями. Взяли с собой четырехместную палатку, теплые вещи, купальные принадлежности. Покупали продукты – тушенку, картошку, овощи. Шашлык везли в холодильнике, пожарили в первый день, когда приехали. Там на базе отдыха есть кафе, работает на вынос, можно было купить готовые блюда. Или можно выехать в город Миасс, он буквально в двух километрах от Тургояка. Так что с магазинами проблем там нет, – рассказала Олеся.

Путешествие всей семьей на Тургояк тюменцам обошлось примерно в 5000 рублей. Фото из личного архива героини публикации

Въезд на территорию бесплатный, тюменцы оплатили место на парковке за машину и на кемпинге за установленную палатку, ушло на это 1 000 рублей. Проезд обошелся туда и обратно в 1 200 рублей.

– Пляжи на Тургояке переполнены. Палатка на палатке… На пляже лечь негде было. Многие приезжают из Екатеринбурга, Уфы, Челябинска. Мы из воды не вылезали – за две недели жары озеро прогрелось. Сыновьям понравилось, им очень хотелось купаться, – поделилась впечатлениями тюменка.

Есть на Тургояке и отели, в том числе со спа-процедурами. Такой тур обойдет от 10 000 до 25 000 рублей, только за размещение с питанием. Сборные туры выходного дня в среднем обойдутся от 5 000 до 15 000, пояснила Любовь Матиевская.

По России

Президент Тюменского областного союза туриндустрии продолжила: туры на Урал или Алтай для тюменцев будут стоить от 16 000 до 30 000 на неделю на человека.

– Активно едут на Алтай, собираются пешие, конные туры, сплавы. Лидирует Байкал. Туда нет чартерных программ, но сборные туры активно набираются: Листвянка, Ольхон, Северо-Байкальск, – сказала собеседница издания.

Путешествие на Алтай будет стоить от 16 000 до 30 000 на неделю на человека.Фото: Ирина Ромашкина

Путешествие на Байкал обходится дорого за счет трансфера. Если ехать поездом, придется потратить примерно 12 000 рублей, путь самолетом через Москву или Екатеринбург на Иркутск на человека обойдется порядка 20 000 рублей. Проживание на Байкале в среднем выйдет также в 20 000 рублей – и это только проживание. Однако есть одна альтернатива. В России стал развиваться сельский туризм, сообщила Любовь:

– Сельский туризм – это когда мы приезжаем в деревню, ухаживаем за огородом, погружаемся в сельскую жизнь. Это направление развивается на Байкале, Горном Алтае, в Подмосковье. Особенно жители мегаполисов устают от большого количества народа, хотят побыть где-то в глубинке. Такие туры постепенно набирают популярность.

На юг

Все же многие хотят отправиться на российский юг. По словам Матиевской, номера в хороших отелях проданы до глубокой осени. Недельный тур на двоих в Крым, Сочи, Анапу обойдется примерно в 60 000 рублей.

– Не все хотят жить в отеле. В Крыму сейчас придумали маршруты на яхте, своя романтика в этом есть, – говорит Матиевская. – Яхтинг дороже, там очень много составляющих. Например, можете ли вы водить яхту сами или берете с собой штурмана, готовите еду сами либо вам нужен повар... Как и в Европе, цена отдыха на яхте будет зависеть от этого. В среднем одна неделя такого отдыха будет стоить дороже 150 000 рублей.

Недельный отдых на яхте будет стоить дороже 150 000 рублей.Фото: Руслан Савинов

Специалист напоминает, что в путешествии обязательно соблюдать все стандартные требования Роспотребнадзора: носить маски и перчатки, пользоваться антисептическими средствами, придерживаться социальной дистанции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/792430" frameborder="0"></iframe> Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.

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