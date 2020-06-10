Куда тюменцам отправиться в отпуск в 2020 году? Рекомендации европейского турагента

Пока тюменцы думают, что же делать со своим отпуском в период пандемии, куда же отправиться на летний отдых, европейцы ждут открытия границ, чтобы поскорее побывать в запланированных турах по Сибири. Какие места в России привлекают иностранцев, рассказал представитель латвийской туристической фирмы Кристопс.

Россия и мир

Кристопс работает менеджером по туризму в компании Jekaba Celojumi ("Путешествие Якобса"). Он готовит групповые туры в разные страны мира, после чего турфирма собирает группу из 10-15 человек, и путешественники отправляются в путь под командованием гид-лидера.

– Я работаю со всей Америкой – от Канады и США до Аргентины и Чили, две страны Африки. Есть коллеги, которые работают с Европой. Работаем с арабским миром, со всей Азией, – разъяснил Крис. – Я делаю туры в Исландию и на Фарерские острова (Дания), в некоторые страны Африки. Вожу туристов в Австралию, Новую Зеландию, на Фиджи, Самоа и в Россию.

Иностранцы ценят этнокультурную аутентичность. Фото: Kristaps Veide

Популярность направлений у латышей меняется. По словам Кристопса, успех туристического направления в трех пунктах:

1) туда легко попасть;

2) там хорошая погода и интересно;

3) адекватная цена.

Например, когда открыли прямой рейс из Риги в Тбилиси, много туристов из Латвии поехали отдыхать в Грузию.

– Там горы и вино – у нас нет. И язык русский все понимают. Последние два года открыли прямой перелет в Рейкьявик (Исландия). Там очень красивая природа. Последние четыре года я сам поставил 28 групп из Латвии в Исландию. Всегда популярны Таиланд и Китай. Был популярен Вьетнам. Последнее время я сам зацепился за Новую Зеландию. Это очень далеко. Для многих это как мечта жизни, – рассказал Кристопс.

В их компании принято собирать группы не более 15 человек, которую возглавляет турлидер, как Крис. Работают по системе «все включено», то есть, покупая путевку, путешественник оплачивает все экскурсии и отели, билеты в музеи и все остальное. Так, тур в Исландию на неделю обойдется примерно 1500 евро. Самые дорогие – Фиджи и Новая Зеландия, около 5 500 евро. Сибирь будет стоить европейцам где-то 2 000 евро.

Озеро Байкал - на первом месте в рейтинге популярности российских турнаправлений. Фото: Kristaps Veide

Сибирь-матушка

– Ехать в Сибирь интересно. Главное, что сейчас любят, это природа. Люди много работают, большинство – в городе. Хочется увидеть природу в отпуске: пляжи, лес, вулканы, животные. Сибирь – это то место, где возможно увидеть нетронутую природу. Я побывал во многих местах, но такие, как Алтай, Путорана, Красноярский край, Якутия, Кольский полуостров – большая редкость. Там сильная природа и небольшой поток туристов. Ты можешь четыре дня ехать, любоваться природой и не увидеть тысячи людей, как, например, в Новой Зеландии, Исландии, Швейцарии, – сравнил Кристопс.

Иностранных туристов привлекает не только девственность лесных троп, но и этническая аутентичность народов многонациональной России.

– В Сибири много редких национальностей – можешь встретить алтайцев, бурят, тюркские народы. Другая культура, другой язык и традиции – это интересно узнать. И люди очень открытые, со всеми можно пообщаться – приятно путешествовать, – рассказывает Кристопс. – Сибирь – это одно из таких мест, когда ты можешь путешествовать днем, а вечером пойти в баню с группой. В Финляндии, в нескольких местах Европы так тоже можно. Но так круто, чтобы днем вместе по горам лазать, а вечером вместе пойти в баню – такое только на Алтае!

"Чулышманская долина - моя любимая часть Алтайских гор. Три дня без интернета и походов вокруг каменных грибов и удивительного водопада Учар. Прекрасно!" Фото профиля @kristapsveide в Instagram

По словам европейца, в Сибири можно с пользой и интересно провести путешествие, а еще накупить вкусных и полезных памятных подарков домой. Даже дышать сибирским воздухом – это уже польза!

– В Сибири много полезного. На Алтае ты можешь пить воду из речки, купить мед, чай полезный. Сейчас я продвинул уже три программы в Алтай. Я сильно люблю Алтай, – признался Кристопс.

Европейцы любят русскую баню. Фото: Kristaps Veide

Топ-5

Горячо любимый Крисом Алтай по спросу у латышских туристов на втором месте. Его опережает Байкал. Популярность самого глубокого озера в мире доказана уже десятками лет. Например, в компании Криса есть программа на десять дней: туристы прилетают в Иркутск, оттуда отправляются к острову Ольхон. Также популярны туры в Бурятию.

Третье место по популярности занимает Санкт-Петербург, он близко к Латвии, потому в Северную столицу туристы чаще всего едут самостоятельно. Еще европейцев интересует Северный Кавказ, его поставим на четвертое место. Особенно интересно иностранцам посетить Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию.

Плато Путорана. Фото профиля @kristapsveide в Instagram

Крис с нетерпением ждет окончания ограничений и открытия российских границ. Впереди – познание красот прекрасного Заполярья. Русский север – на пятом месте в рейтинге популярных туристических направлений у иностранных туристов.

– Обширная территория на Таймырском полуострове за Полярным кругом в Северной Сибири. Есть еще совершенно нетронутые места, в которые можно влюбиться. Странно, что такая большая территория с такой красотой может быть так долго скрыта. Полярный день делает его еще более особенным. P.S. Для прибытия сюда необходима виза и специальное разрешение, а также не совсем обычный транспорт, – сообщает своим туристам в Instagram гид-лидер.

kristapsveide Кристопс о Русском севере

– В августе первый раз поедем на Кольский полуостров, в Мурманск, Териберка, Баренцево и Белое море, – поделился планами Крис. – Хотим сделать туры на Камчатку, Сахалин, Карельские острова, в Хакасию, Туву, на плато Путорана.

Европейцам также интересна природа Крайнего Севера. А еще Кристопс открылся, что ему хотелось бы посетить Тюмень и Тобольск – города, откуда начиналась Сибирь.