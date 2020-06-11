«Тюменцы – счастливчики»: немецкий журналист восхитился первым городом за Уралом

Журналист Андреас Зилер (Andreas Sieler) немецкой газеты Frankfurter Rundschau посетил Тюмень и высказал свое мнение о городе. По его словам, здесь есть что посмотреть: и архитектура разных эпох, и исторические места, и музеи, и природные красоты. Рассказываем, чем восхищается иностранный гость.

Немецкий журналист уверен, что Тюмень - город, где живет счастье и любовь.Фото: Вадим Бегун

В первую очередь иностранец убежден, что в Тюмени и его окрестностях можно проследить сразу несколько эпох российской истории.

– В наши дни это современный университетский город с этаким западным колоритом – крупными торговыми центрами, ресторанами, предлагающими блюда на любой вкус, а также с архитектурой разных стилей и эпох. О том, что город стремительно растет, свидетельствуют не только многочисленные многоэтажные кварталы на окраинах, – считает Андреас Зилер.

Журналист отметил, что Тюмень – чистый город.

– Тюменцы могут считать себя счастливчиками. Хотя Россия в мировом рейтинге счастья занимает лишь 49-е место (для сравнения: Германия находится на 16-м), по внутрироссийскому «индексу счастья» Тюмень недавно обогнала Санкт-Петербург и вышла в лидеры, – отметил он.

Романтические виды моста Влюбленных, натюрморт из кораблей на Туре, искрящиеся золотые купола Свято-Троицкого монастыря – тюменская набережная немцу запомнилась.

Набережная Тюмени и пароходы на Туре.Фото: Ирина Ромашкина

Он также отметил, что неподалеку находится музей «Городская Дума», где есть полностью сохранившийся скелет мамонта.

Прогулявшись вдоль по улице Республики, иностранец удивился городской архитектуре. Ему приглянулась контрастность городской архитектуры, он счел элегантным фасад Тюменского драматического театра.

– А прямо напротив – другое лицо российской архитектуры: старые серые и коричневые панельные дома, – очарован немец.

Среди всего многообразия Андреас отметил деревянные дома Тюмени. Особенно ему запомнился лиловый дом купца Сергея Чиралова. Журналист поведал городскую легенду о том, что если прикоснуться к фасаду этого здания, то будет сопутствовать удача.

Немца удивила история Ялуторовска: города народных промыслов, декабристов и МасленицыФото: Татьяна Коркина

Побывал Андреас и на Центральной площади. Здесь его впечатлила самая высокая бронзовая статуя в России – приветствующий прохожих Владимир Ильич Ленин. Также немца проводили в сквер Сибирских Кошек, где он познакомился с историей мохнатых спасителей блокадного Ленинграда.

– Тюмень вполне соответствует распространенному в Германии представлению о Сибири: глухие леса и бескрайняя и безлюдная покрытая снегом территория. Здесь до сих пор бывает настоящая зима с промерзшей почвой и высокими сугробами, – рассказывает Андреас.

Журналист побывал и в селе Покровское, где родился Григорий Ефимович Распутин, которого назвал в своей статье ««любовником российской королевы», как пела когда-то поп-группа Boney M». Упомянул он и об Ялуторовске, рассказал об остроге, о музее декабристам и других достопримечательностях городка. И даже припомнил 13 лет неудач на Масленице.

Ялуторовская масленица - 2020.Фото: Ирина Ромашкина

Добрался немец даже в казачью семью. Андрей Ростовщиков и атаман Игорь Вьюнов рассказали о первых казаках, поселившихся в этих краях в XVI веке. Ему даже довелось услышать пение казаков.

– Они ездят верхом, охотятся, фехтуют на мечах и много поют. Их мелодичные песни полны драматизма. Когда казаки поют, они сжимают кулаки, на лбу у них набухают вены. А сами песни посвящены их жизни, любви, войне... и лошадям, – рассказал турист.

Андреас Зилер удивился, что за пару дней его пребывания в Тюмени не встретил туристические группы. По данным агентства Visit Tyumen, в 2019 году Тюмень посетили около 2,6 миллиона туристов, но иностранцев среди них было всего около 60 тысяч.

– Тюмень – город контрастов между социалистическими бетонными «грехами» и по-западному современными концепциями строительства красивых зданий. Хотя туристам здесь есть на что посмотреть, этому западносибирскому городу в воспоминаниях иностранных посетителей обычно отводится лишь второстепенная роль, он остается в тени таких мест, как прекрасное озеро Байкал или город Иркутск, – считает Андреас.

В своем тексте журналист упомянул, что "пароходы закованы в лед". Вероятно, путешественник был в Тюмени зимой.Фото: Вадим Бегун

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