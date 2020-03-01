В Ялуторовске блинопеки с первого раза перевернули трехметровый блин

Удалось с первого раза! Впервые за много лет тюменским блинопекам с первого раза поддался трехметровый блин. Перевернула его команда главной тёщи Масленицы. А теперь подробнее.

Символ уходящей зимыФото: Ирина Ромашкина

В «Битве блинопеков» на Сретенской площади в Ялуторовске сегодня, 1 марта, приняли участие шесть команд. В кулинарный бой вступили сотрудники тюменского МЧС, ялуторовского санатория «Сосновый бор», «Арагац Плаза», шеф-повара ресторанов-участников Ассоциации гостеприимства Тюменской области и команда главной тещи Масленицы.

У каждой команды свой секрет мастерства - приготовления теста, его заливки на сковороду и, конечно, все подумали технику, как перевернуть блин. Был тренировочный день, который, кстати, тоже немало зрителей собрал. Для участников он прошел хорошо, но погода была другая. Говорят, важно, чтобы и солнце блин подпекало. Сегодня каждой команде дали шесть попыток, чтобы перевернуть трехметровый блин.

Праздник в разгареФото: Ирина Ромашкина

Специально для тех, кто норовит дать совет, как выпекать блин, в этом году подготовили метровую сковороду. Желающих попробовать свои силы множество, а после их посвящают в блинопеки.

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмени» спросил у победительницы битвы – главной тёщи Масленицы, как ее команде удалось справиться с символом Масленицы и какие эмоции она испытывает.

Традиционный бой мешкамиФото: Ирина Ромашкина

- Мы счастливы! Ещё как счастливы, - восклицает теща Лариса. – Сейчас это блин поделим на порции и будем угощать всех гостей. Пусть все пробуют, - добавляет хозяйка праздника.

Лариса также поделилась секретом, как ее команде поддался этот гигантский блин.

- Каждый раз рецепт один и тот же, но всегда что-то мешало: то погода, то дрожжи в тесте. На этот раз нам посоветовали не добавлять дрожжи в тесто и у нас все получилось. Новый рецепт нам подсказали наши болельщики в интернете, - делится тёща.

Селфи с ростовыми куклами и скоморохамиФото: Ирина Ромашкина

Добавим, что в 2019 году тюменскую сковороду диаметром 3 м 20 см зарегистрировали в Книге рекордов России.

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