Масленица в Ялуторовске - 2020: публикуем самую полную афишу мероприятий

Битва блинопёков, сжигание чучела зимы, забавы, традиционные масленичные игры, а также дегустация блинчиков с разными начинками пройдут в эти выходные, 29 февраля и 1 марта 2020, в Ялуторовске. Первых гостей Масленица в Ялуторовске встретит уже 29 февраля 2020, но основные мероприятия пройдут 1 марта 2020. Где можно отлично провести время с семьей и проводить зиму - в нашей афише.

Все на Масленицу!

Праздник «Ялуторовская масленица» начнется на Сретенской площади.

С 11.30 до 11.40 - построение стилизованной колонны «Дни масленичной недели» (улица Ленина (напротив КДЦ «Юбилейный»).

С 11.40 до 12.00 - масленичный ход от площади Победы до Сретенской площади, в котором примет участие главная тёща Масленицы и блинопёки.

Кстати, последние ежегодно устраивают в Ялуторовске настоящие бои. Больше десяти лет они пекут огромные блины диаметром в три метра и их главная задача - перевернуть блин, чтобы он не порвался. В этом и состоит главная интрига каждой масленицы. В администрации Ялуторовска корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» по секрету рассказали, что семь команд блинопёков уже вовсю начали репетиции по переворачиванию гигантских блинов.

С 11.50 до 16.00 - гостей Сретенской площади ждет центральная сценическая площадка «Блинная столица». Там пройдёт выступление творческих коллективов, подведение итогов городских конкурсов, а также дефиле креативных масленичных костюмов.

С 12.00 до 15.30 на Сретенской площади гостей ждёт «праздник живота» - фестиваль-дегустация «Ялуторовская гигантомания»

С 12.30 до 14.00 - на улице Первомайской у музея «Торговые ряды» пройдёт гастрономический фестиваль «Битва блинопёков».Похожее зрелище устроит главная тёща Масленицы, которая испечет свой гигантский блин.

Масленичные гуляния собирают в Ялуторовске тысячи человек. Фото с сайта stolitsa-tours.ru

С 9.30 до 16.00 - на Сретенской площади будет работать площадка «Ряды вкусные, обжорные». Все участники проводов зимы отведают блины с разными начинками, горячую выпечку, ароматный шашлык и согреются горячим чаем из самоваров. Вдоволь наевшись, организаторы праздника предлагают гостям устроить разгон жирку.

С 12.00 до 15.00 - по ул. Первомайская, у музея «Торговые ряды» будет работать площадка «Молодецкие забавы». Здесь можно будет потратить калории на «Взятии Царь-горы», битва за которую собирает сотни участников.

Также участников ждет множество игр на свежем воздухе, забав, квестов, соревнований и загадок. Развлекать публику будут скоморохи.Кроме того, гости могут испечь блинчики на счастье и даже получить диплом почетного блинопёка за выпечку метрового блина.

Не оставят равнодушными участников гуляний конкурс чучел. Кстати, главное чучело, символизирующее зиму, сожгут, возвещая приход весны. На память о массовых масляничных гуляниях гости праздника могут приобрести сувенирную продукцию и даже сами ее изготовить на мастер-классах.

Идут репетиции по переворачиванию блина. Фото из группы "Сибирская Масленица в Ялуторовске. Народная группа" во "ВКонтакте"

Что еще в программе?

С 10.00 до 16.00 на аллее 350-летия Ялуторовска организована площадка «Мастеровая слобода» , где мастера представят выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества, брендовых сувениров и милых вещиц.

С 12.00 до 15.30 у музея «Торговые ряды» по ул. Первомайская расположится площадка «Масленичные забавы, да потехи!». Работа спортивной площадки для самых смелых и сильных, масленичный столб «Себя покажи, да на других погляди», хоккей на валенках.

С 12.00 до 15.30 будет работать площадка «Масленичный балаган» на площади перед Ялуторовским острогом. Победители могут смело рассчитывать на призы.

С 12.30 до 15.00 на Сретенской площади пройдёт фестиваль «Самовар-богатырь». Дегустация чая из самого гигантского самовара в России. По заверениям организаторов, этот чай из самовара попьешь — силу богатырскую обретешь!

С 12.30 до 15.30 на площадке «Посвящение в блинопёки» на Сретенской площади. Впервые в истории ялуторовской масленицы все гости могут испечь блин на метровой сковороде и пройти обряд посвящения в Блинопёки.

С 15.30 до 16.00 публику на Сретенской площади ждет аттракцион «Блин на счастье» и прощальный хоровод «Масленицу провожаем, весну красную встречаем!».

С 11.00 до 18.00 в Ялуторовском остроге пройдет «Масленичный разгуляй в Остроге». Под открытым небом расположатся символы масленичной недели, уличный спектакль с участием ходулистов, работа интерактивных площадок, фотозон и выступление творческих коллективов.

КСТАТИ

По результатам народного голосования, проходившего на официальном сайте Национального календаря событий, Ялуторовская Масленица получила статус «Лучшее событие», войдя в ТОП-20 самых масштабных событий страны.