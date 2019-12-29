Подвиг тюменских кошек отразили в фильме про спасение Эрмитажа

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-29T17:41:00+03:00

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Про дом котов в Государственном Эрмитаже сняли документальный фильм. Картину создали журналисты белорусского портала TUT.BY.

Киноновеллу о кошачьем героизме, благодаря которому удалось спасти российское достояние от напасти блокадного Ленинграда, сняли во время XIV международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур». Он проходил Эрмитаже в год его 255-летия. По регламенту мероприятия участникам медиаконгресса предложили снять документалистику.

– Нам предложили снять эрмитажных котов. Мы провели в этом подвале день. Там около 70 кошек. Позже опубликуем видео на нашем сайте TUT.BY, – рассказал Алексей Судников.

Он напомнил, что, согласно истории, кошек сюда завозили трижды. Пушистые спасали Эрмитаж от крысиного нашествия. Первыми в Зимний дворец пожаловали казанские коты. Вторая партия прибыла из Ярослава.

Третий эшелон пушистых пришел из Тюмени после войны, передает «Тюменская линия». За две недели жители Тюмени собрали 238 котов и кошек.

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ИСТОЧНИК KP.RU