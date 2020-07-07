Где погулять в Тюмени? ТОП-самых красивых мест отдыха для горожан и гостей города

Летняя пора - прекрасно время для прогулок. Одним нравится посидеть в тени деревьев с мороженым, а другие хотят находиться в постоянном движении. К радости горожан, в Тюмени есть разные места для отдыха, где каждый сможет расслабиться и получить удовольствие. Где погулять в Тюмени? В материале «Комсомолки».

Мост влюблённых

Мост Влюблённых - одна из главных достопримечательностей города и популярное место отдыха. Даже в будни здесь бывает много народу, что уж говорить про выходные. В дневное время с него открывается живописный вид на набережную и прибрежные зоны - прекрасное место для селфи. А вечером, подсвеченный разноцветными огнями, он становится местом встреч и романтических свиданий.

Мост влюбленных.Фото: Вадим Бегун

Набережная реки Тура

Набережная - ещё одна из визитных карточек Тюмени. Здесь можно не только отдохнуть, но и узнать историю родного края, высеченную на бронзовых барельефах, посмотреть на памятники великих деятелей. А ещё это идеальное место для неспешных прогулок. С левой стороны реки открывается замечательный вид на дикий берег, а с правой - ухоженная территория с лавочками и цветами.

Для желающих перекусить установлены киоски с едой и прохладительными напитками, а в особо жаркую погоду можно расположиться возле каскадного фонтана, чьи струи бьют аж на 15 метров.

Набережная реки Тура.Фото: Вадим Бегун

Площадь Борцов революции

Замечательный зелёный парк, где можно отдохнуть с детьми без лишних затрат. Для малышей установлена большая детская площадка с различными горками, домиками, песочницами и качелями, а для ребят постарше есть зона с брусьями и тренажёрами.

Помимо детских развлечений на площади установлен фонтан, представляющий карту Тюменского региона, и Дерево счастья - арт-обьект с яркими цветными листьями, являющийся символ любви.

Сквер сибирских кошек

Небольшая ухоженная аллея в центре города, главной особенностью которой стали постаменты с позолоченными котами. Удостоились этой чести хвостатые благодаря тому, что истребили крыс и мышей с улиц Ленинграда во время Великой отечественной войны.

Сейчас это место пользуется большой популярностью у тюменцев. Здесь всегда хорошо и уютно, можно посидеть на лавочках и сделать замечательные фото с четвероногими героями.

Цветной бульвар

Цветной бульвар - это один из символов современной Тюмени и самое популярное место у жителей всех возрастов. Здесь разместились кафе и рестораны, где можно вкусно пообедать, спортивный комплекс «Центральный» и, конечно же, знаменитые аттракционы для детей и взрослых.

Ещё на территории бульвара расположен цирк, возле которого можно встретить фигуры Юрия Никулина, Карандаша (Михаила Румянцева) и Олега Попова. Но главной особенностью бульвара был и остаётся фонтан «Времена года» - самый большой и красивый в Тюмени.

Цветной бульвар.Фото: Вадим Бегун

Сквер имени Немцова

Небольшой сквер в центре города, где всегда тихо и уютно. Своё имя он получил в честь знаменитого тюменца Николая Михайловича Немцова - советского государственного деятеля, революционера-большевика, чей памятник является главной достопримечательностью сквера. Для отдыха горожан здесь установлены лавочки, пешеходные дорожки и фонтан, а также посажены красивые цветы и деревья.

Площадь 400-летия Тюмени

Главное украшение площади - Тюменский Большой драматический театр, носящий звание самого большого театра в России.

Летом здесь можно покататься на велосипедах или роликах, посидеть в уютном сквере, полюбоваться на солнечные часы или на «сухой» фонтан. Последний стал излюбленным местом для маленьких тюменцев. Его водяные струи бьют из-под поверхности земли на высоту до 10 метров, сопровождая это музыкальной подсветкой.

Тюменский Большой драматический театр.Фото: Вадим Бегун

Текутьевский бульвар

Ещё одно место, названное в честь великого тюменца: Андрея Ивановича Текутьева - купца, мецената и почётного жителя города, чей монумент стоит в центре бульвара. Здесь можно прогуляться в тени массивных деревьев или отдохнуть на лавочке, любуясь цветами. А для спортивных тюменцев предусмотрены специальные велодорожки. Несмотря на то, что бульвар расположен возле центральной улицы, здесь весьма уютно.

Текутьевский бульвар.Фото: Вадим Бегун

Сквер Тенистый

Этот сквер по праву можно назвать семейным. При входе в парк горожане увидят монумент с изображением счастливой семьи, а в глубине - памятник «Отцовству».Здесь есть сразу несколько зон: детская, спортивная и зона отдыха. Летом сквер радует горожан обилием зелени и деревьев, которые прекрасно укроют от жары.

Сквер Комсомольский

Уютный сквер, радующий тюменцев уже не первое десятилетие. Это прекрасное место для прогулок с семьёй и друзьями. Здесь установлена детская площадка с винтовыми горками, качелями и всем, что необходимо для радости малышей. Любители спорта могут поиграть в футбол, для этого в парке есть специальная зона.

Летом в сквере работает фонтан, а огромное количество зелени и клумбы с цветами делают это место ещё радушней.

Александровский сад

Александровский сад - одно из самых живописных мест Тюмени. У входа в сад посетителей встречают две дамы XIX века, прогуливающиеся возле фонтана. Если углубиться, то можно встретить молодого гусара, маленького мальчика и девочку. Летом вход в парк украшают цветочными композициями и фигурами лебедей.

Внутри сада есть множество лавочек, которые расположены вдоль аллей. Отдыхая, горожане могут любоваться красивыми цветами и необычной архитектурой из белого мрамора.

Александровский сад.Фото: Вадим Бегун

Сквер «Берёзовая роща»

Этот небольшой сквер уже давно стал излюбленным местом горожан. Здесь всегда тихо и очень красиво, несмотря на близость дорог. Большая часть деревьев - берёзки, но иногда встречаются ели, липы, черёмуха, а ближе к пруду растут раскидистые ивы. В центре сквера есть дорожки, много скамеек и цветов. В вечернее время территория освещается красивыми фонарями.

Гилёвская роща

Гилёвская роща - один из самых больших парков в Тюмени, площадь которого около 80 гектаров. Жители очень ценят его за возможность отдохнуть от городской суеты. Для детей здесь созданы игровые площадки с песочницами, качелями и спортивными элементами, а для подростков есть зона с уличными тренажерами и футбольное поле. Любители погонять могут взять в прокате велосипеды, самокаты, скейты и ролики.

Ещё в парке можно пожарить шашлык или устроить пикник на берегу живописного озера.

Гилевская роща.Фото: Вадим Бегун

Экопарк «Затюменский»

Ещё один тюменский парк, расположенный в лесной зоне, его примерная площадь составляет 77 гектаров. Для отдыха с детьми здесь построены две большие площадки, рассчитанные на разные возраста. Прогуливаясь по дорожкам, можно наткнуться на большие деревянные скульптуры животных: медведя, кабана и зайца.

Любители спорта могут сыграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис. А для тех, кто предпочитает экстрим, есть специальный памп-трек и воркаут площадка с различными турниками и тренажёрами. Для спокойного отдыха здесь установлены многочисленные скамейки, кафе и даже площадка для выгула собак.

Парк Затюменский.Фото: Вадим Бегун

Парк имени Ю.А. Гагарина

Лесопарк имени Ю. А. Гагарина занимает территорию около 100 гектаров и является самым большим в Тюмени. Это идеальное место для отдыха и занятия спортом, однако здесь нет бетонных и асфальтовых дорожек, исключение составляет лишь дорожка для пешеходов, идущая вдоль ограды парка.

Внутри присутствует детский уголок и спортивная площадка для воркаута из нескольких брусьев. Ещё на территории есть футбольное поле с воротами и естественным травяным покрытием. Любители пеших прогулок могут побродить вдоль деревьев, спуститься к реке или заняться сбором целебных трав. Это место, где всегда тихо и уютно.