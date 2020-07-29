Куда съездить из Тюмени на выходные недалеко и недорого в 2020 году

До конца лета остался всего месяц, поэтому самое время взять небольшой перерыв и отправиться в удивительное путешествие по интересным местам Тюменской области и ближайших к ней районов. Ни для кого не секрет, что большинство туристов приезжают в Тюмень ради знаменитых горячих источников. Но в наших краях есть множество удивительных и малоизвестных мест отдыха, где обязательно должен побывать каждый. Рассказываем, куда можно отправиться из Тюмени на выходные в 2020 году

Уральский Марс

Уральский Марс. Фото: uraloved.ru

Любите фильмы про космос и всегда хотели побывать на другой планете? Рядом с Тюменью вы сможете осуществить свою детскую мечту и почувствовать себя космонавтом. Дорога до Уральского Марса составит около 245 км, огромный глиняный карьер располагается недалеко от города Богданович в Свердловской области.

Официальное название марсианской пустыни — Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Площадь уголка «красной планеты» составляет около 70 кв. километров, а необычное сходство с настоящим Марсом ей придают странные формы, в которых застывает глина, и конечно же, необычная цветовая гамма. В отличие от настоящей планеты, на Уральском Марсе есть вода, но тоже необычная, ее цвет варьируется от лазурно-голубого, до оранжево-красного.

Несколько советов, чтобы на Марсе было действительно классно:

- на карьер лучше отправиться в сухую погоду

- убедитесь, что будет не слишком жарко, потому что так просто спрятаться от солнца не получится

- аккуратно ступайте по глине, всегда есть риск провалиться

- надевайте закрытую обувь с нескользящей подошвой

- но самое главное - возьмите хорошее настроение

Дом-Музей Распутина

Музей Распутина. Фото: Музей Распутина во Вконтакте

Так уж вышло, что самым известным русским человеком, как ни странно, является Григорий Распутин — близкий друг царской семьи и человек, чья жизнь до сих пор вызывает много вопросов у историков по всему миру. Распутин родился в селе Покровском, расположенном на старом Тобольском тракте. Именно там и находится частный персонализированный музей, созданный в 1990 году супругами Смирновыми.

Основными экспонатами являются личные вещи семьи Распутина: иконы, мебель, старые архивные документы, воспоминания земляков, а также работы самого Распутина. Музейная коллекция была собрана еще в далеких девяностых, но каждый год пополняется. Появляются ранее неизвестные предметы, фотографии, документы, которые обязательно проверяются на подлинность. Одной из главных задач музея является восстановление истинного облика Григория Распутина, как выдающегося представителя сибирского крестьянства.

Порог Ревун на реке Исеть

Порог Ревун на реке Исеть. Фото: соцсети

Еще одно малоизвестное, но очень живописное место в Свердловской области — это река Исеть, окруженная скалами. Если услышите громкий звук, похожий на животный рёв, знайте, вы в правильном месте. Такой эффект получается из-за мощного потока реки, разбивающейся о камни.

Идеальное место, чтобы устроить семейный пикник или романтический ужин на природе, наслаждаясь невероятными видами и свежим воздухом. Но также не забывайте о мерах безопасности, особенно если соберетесь приехать с детьми. Скалы очень крутые, на них можно по неосторожности поскользнуться. Для любителей более экстремального отдыха, «Комсомолка» предлагает перейти на другой берег реки и спуститься к Смолинской пещере. Она, кстати, достаточно грязная и темная, поэтому возьмите сменную одежду и налобный фонарик.

Дом-сказка «Конёк-Горбунок Петра Ершова»

Музей Ершова в Ишиме. Фото: Музей Ершова во Вконтакте

Путешествовать с детьми — это само по себе очень весело и интересно, но если вам захочется окунуться в добрую русскую сказку, то Конёк-Горбунок с радостью примет вас. «За горами, за лесами, за широкими морями. Против неба на земле жил старик в одном селе». С этих слов и начинается всеми известная и любимая сказка об Иванушке-дурачке и о его верном друге, волшебном Коньке-Горбунке.

Дом-сказка Петра Ершова находится недалеко от Тюмени в городе Ишиме. Именно там родился знаменитый российский сказочник и создатель Конька-Горбунка - Петр Ершов. Дом-сказка привлечет внимание не только детей, но и их родителей. Гости смогут узнать интересные факты о сибирском сказочнике, прокатиться «По ершовским местам», посетить мастер-класс по росписи деревянных фигурок, а также побывать на волшебной карте Тюменской области. Кстати, с недавних пор этот удивительный сказочный герой стал официальным туристическим брендом нашего региона.

Национальный парк Зюраткуль

Национальный парк Зюраткуль. Фото: из группы парка Вконтакте

Еще одним отличным местом отдыха является красивейшая точка Южного Урала. Для того, чтобы добраться до национального парка, придется проехать целых 630 км, но это того точно стоит. Зюраткуль находится в Челябинской области недалеко от города Сатка и включает в себя высокогорное озеро Южного Урала Зюраткуль, хребет Зюраткуль, хребет Нургуш и хребет Уреньга.

Невероятно живописное место с развитой инфраструктурой: магазины, кафе, домики для ночлега, сувенирные лавки, а также мини-зоопарк с настоящим медведем. Виды с вершины смогут удивить даже самого искушенного туриста и заставят позабыть о непростом подъеме. А на обратном пути вы сможете зайти на мараловую ферму и познакомиться с милыми оленями. Также можно искупаться в озере, но лучше это делать в специальных тапочках, потому что дно каменистое.

Для любителей порыбачить есть специальные места, где вы сможете расслабиться и спокойно забросить удочку. При наличии свободного времени, можно устроить себе мини-отпуск и накопить огромное количество приятных воспоминаний на долгие годы.

Несмотря на то, что многие места находятся далеко от Тюмени, каждый километр на вашем пути будет этого стоить. Удивительные пейзажи, познавательные выставки и просто отлично проведенное время сделает ваш отдых по-настоящему запоминающимся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турция, Танзания, Великобритания или Россия: где тюменцы планируют провести отпуск в 2020 году?

Рассказываем о популярных туристических направлениях лета-2020 (подробнее)

Где погулять в Тюмени? Топ-самых красивых мест отдыха для горожан и гостей города

Рассказываем, где погулять в Тюмени летом (подробнее)

Куда поехать на выходные из Тюмени: планируем уик-энд в Нижнем Тагиле и его окрестностях

Рассказываем, где и за сколько можно снять жилье, что посмотреть и куда стоит заглянуть на обратном пути (подробнее)

Куда тюменцам отправиться в отпуск в 2020 году? Рекомендации европейского турагента

Как можно отдохнуть только в России, рассказал гид-лидер из Латвии (подробнее)