Куда поехать на выходные из Тюмени: планируем уик-энд в Нижнем Тагиле и его окрестностях

Лето – это время, когда хочется как можно больше путешествовать. И поскольку сейчас отправиться в путешествие на море достаточно проблематично, можно рассмотреть варианты уик-энда в соседнем регионе. Так, можно посетить второй по численности город Свердловской области Нижний Тагил. Он примечателен своей архитектурой, музеями и интересными природными объектами в окрестностях. Для тех, кто планирует свой очередной уик-энд, рассказываем где и за сколько можно снять жилье в Нижнем Тагиле, что посмотреть и куда стоит обязательно заглянуть на обратном пути.

Где остановиться?

Нижний Тагил – второй по численности населения город Свердловской области (после Екатеринбурга). Он имеет интересную и богатую историю. В городе много заслуживающих внимания достопримечательностей, поэтому пребывание туристов здесь не редкость, и местные жители активно предоставляют приезжим жилье посуточно.

Так, на популярном сервисе «Авито» цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир колеблются от 1000 рублей. Так, за 1100 в сутки можно снять двухкомнатную квартиру в центре, на Карла Маркса, с довольно приличным ремонтом. При этом на одну тысячу дороже обойдется более современная студия на проспекте Ленина.

В Нижнем Тагиле можно увидеть множество красивых домов, памятников архитектуры.Фото: Кира Санникова

Где поесть?

Сеть общественного питания в Нижнем Тагиле представлена более чем широко – от всевозможного популярного фастфуда до ресторанов, отличающихся интересным дизайном и меню.

На время действия режима самоизоляции, разумеется, всё закрыто, кроме заведений, работающих на вынос. В таком же формате действует и знаменитая нижнетагильская пиццерия. Более 25 лет она работает на перекрестке улиц Первомайской и Горошникова. Место находится рядом с цирком и парком Бондина, поэтому ее посещают не только местные жители, но и туристы.

Легендарная и вкусная нижнетагильская пицца.Фото: Кира Санникова

Сейчас заказы принимаются в филиале на Тагилстрое, в 25 минутах езды от центра. Но если вы путешествуете на своей машине, туда стоит доехать. Легендарная пицца по внешнему виду больше похожа на домашнюю, но не уступает по вкусу известным аналогам. При этом есть довольно интересные нестандартные варианты начинок, например брокколи с сыром или курица с грецким орехом.

Что посмотреть?

Одним из символов Нижнего Тагила считается Лисья гора, на которой стоит небольшая башня. Дата постройки, указанная на чугунной плите в облицовке цоколя, – 1818 год. Однако историки расходятся во мнении на этот счет, как и в истории самого появления башни. Так, по одной из версий, появление часовни связано с Наполеоном, по второй – с историей любви Николая Никитича Демидова и баронессы Елизаветы Александровны Строгановой.

Даже если вы небольшой любитель истории, стоит подняться на эту гору в историческом центре, чтобы с высоты посмотреть на город и его окрестности. У подножия горы есть довольно просторная и удобная парковка.

Панорама, открывающая с Лисьей Горы.Фото: Кира Санникова

Далее можно отправиться в городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина. Он расположен в центральном районе города на берегу Тагильского пруда. Колесо обозрения, находящееся на его территории, можно увидеть с Лисьей горы. Общая площадь парка – 8 гектаров.

Популярное место отдыха было заложено еще в начале XIX века заводчиками Демидовыми. В 1947 году городской парк был переименован в честь тагильского писателя А. П. Бондина. В парке сохранился дом, а ныне Мемориально-литературный музей Бондина.

Каскадный фонтан в парке культуры и отдыха имени А.П.Бондина. Фото park-bondina.ru

Сегодня это современный парк, работающий круглый год, но закрытый на период режима самоизоляции. От здания цирка к центру парка спускается каскадный фонтан. Здесь также есть карусели для детей и семейные аттракционы.

Если пройти вверх от парка, можно выйти на благоустроенную набережную Тагильского пруда. Этот объект не закрыт для посещения. Несмотря на то что на территории сделано множество смотровых и игровых площадок, лавочек, различных скульптур и дорожек, ведущих к пруду, здесь сохранено большое количество деревьев и зеленых насаждений. На противоположном берегу открывается вид на Александро-Невскую церковь – самую старую из сохранившихся в Тагиле.

Благоустроенная набережная Тагильского пруда.Фото: Кира Санникова

Тагил также славится большим количеством музеев. В частности, здесь расположен Музей-завод истории развития техники черной металлургии, действующий с 1989 года на базе старого металлургического завода. Это первый и единственный в России музей-завод с полным производственным циклом металлургического предприятия, является объектом истории и культуры федерального значения. Но пока его посетить нельзя.

Куда заглянуть по дороге

Под Нижним Тагилом расположены карьеры с интригующими названиями Хургада, Тритон и Лазурный. Свои названия они получили благодаря чистой и прозрачной воде. Именно поэтому эти места облюбовали дайверы и те, кто любит активный отдых на природе.

Самый известный и популярный из этих карьерных озер – Лазурный. Свое название он получил за необычный цвет воды. Раньше здесь добывался голубой асбест. Вода в этом карьере не цветет и сохраняет свою кристальную прозрачность.

Искусственное озеро имеет овальную форму протяженностью 630 метров и шириной до 330 метров. Глубина его достигает 66 метров. На южном берегу водоема расположен дайвинг-центр «ДайвЭксперт». Для погружений сооружены специальные понтоны и лестницы. Понырять в этом карьере приезжают не только местные дайверы, но и представили клубов Екатеринбурга, Перми, Тюмени.