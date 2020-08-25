Испытано на себе: как съездить в Турцию из России и не заразиться коронавирусом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пока границы были закрыты, я чувствовал себя птицей в клетке – толком никуда не вырваться, разве что на наш юг. Однако, когда посмотрел фотографии с российских курортов, где отдыхающие буквально лежат друг на друге, желание поддерживать отечественный турпром отпало. Сидеть на карантине две недели (если вдруг подхватишь коронавирус) – себе дороже. Да и цены кусаются: наши коллеги уже писали об этом. Благо с 1 августа Россия открыла границы с Турцией, поэтому вопрос: «Куда лететь?» отпал сам собой.

«Рисковый ты парень»

Спустя час после объявления об открытии границ заветный билет лежал во «входящих» электронной почты. Стоимость – 19 тысяч рублей в обе стороны – из Москвы в Стамбул и обратно, без багажа (я всегда стараюсь не обременять себя баулами, чтобы было удобнее передвигаться по стране). К слову, учитывая спрос на забугорные поездки, цены на перелёты тут же выросли. Так что покупка билетов заранее была хоть и рискованным, но правильным решением.

– Рисковый ты парень, Лёха! – говорили друзья.

– Нашёл время по заграницам летать! Потом будешь просить помощи у государства: «Заберите меня домой!» – вторили другие.

– В чём смысл лететь сейчас в Турцию, если можно прекрасно отдохнуть в России? – вопрошали третьи.

Да, не спорю, в России можно прекрасно отдохнуть. И лучше, чем в других странах. Но в этом случае я полностью согласен с поговоркой «Меньше народу – больше кислороду». Объективно: концентрация людей в Краснодарском крае на 1 квадратный метр в разы выше, чем в том же Стамбуле, а значит, рисков подхватить коронавирус меньше.

Стамбул с высоты птичьего полёта Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Люди-маски»

Для въезда россиян в Турцию требуется всего две вещи: желание и загранпаспорт. Никакие справки для посещения страны не нужны, так что въезжать сюда можно свободно. Правда, перед посадкой бортпроводники раздают пассажирам анкеты, в которых нужно указать Ф.И.О., город пребывания, адрес хостела/отеля, где остановишься. И всё. Это нужно для того, чтобы оперативно выявить контактное лицо, если кто-то из туристов болеет ковидом. На паспортном контроле бумажку забирают, и ты можешь отправляться на все четыре стороны.

Мой план путешествий был таков: Стамбул – Анкара – Каппадокия – Измир, Эфес, Троя и парочка курортных городов. Но, чёрт возьми, Каппадокия отпала: из-за коронавируса отменили полёты на воздушных шарах, а это главная достопримечательность региона. К слову, в аккурат к моему отъезду, с 21 августа, полёты возобновились.

За Каппадокией «отвалилось» всё остальное, так что все две недели я тусовался в Стамбуле – городе, где действительно есть что посмотреть.

«Наденьте маску!»

По прилёте в город сразу обращаешь внимание на людей. Абсолютно все в масках! «Намордники» нельзя снимать нигде – ни в аэропорту, ни в метро, ни в автобусах, ни даже на улице. Штраф – 900 лир (чуть больше 9 тысяч рублей). Полиция строго следит за соблюдением масочного режима и постоянно делает замечания тем, кто его нарушает. Да и рядовые турки – народ ответственный. Завидев вас без маски, они запросто могут сделать вам замечание:

– Наденьте маску! Если не думаете о себе, подумайте о других!

Нужно быть совсем бессовестным, чтобы их не послушаться. Приехал в чужую страну – будь добр соблюдать правила. Вот и представьте, каково это – ходить целый день в жару в маске, слушаясь то полицию, то жителей Стамбула. Правда, иногда и сами турки плюют на правила – например, на рынке.

На рынке многие без масок Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Куда бы я ни зашёл, меня везде встречали санитайзеры и охрана с бесконтактным термометром. Спустя несколько дней я настолько привык к профилактическим мерам, что принимал их как данность. Кто бы мог подумать, но даже по аэропорту Стамбула катается женщина, которая призывает пассажиров сидеть в средствах защиты. Работа у неё такая.

Что посмотреть в Стамбуле?

Что касается достопримечательностей, то в городе их просто не счесть! Хочешь очутиться в Европе – отправляйся на пешеходную улочку Истикляль в районе Таксим. Здесь можно прошвырнуться по модным магазинам и купить себе одежду по низким ценам. Желаешь очутиться в мусульманской стране – иди в Балат, что в районе Фатих. Здесь тебя ждут женщины в хиджабах, сувенирные лавки, аутентичные домики, мощёные улочки и граффити на стенах.

Район Балат в Стамбуле Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Район Балат в Стамбуле Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Любителям истории и сериала «Великолепный век» будут интересны мавзолеи, где похоронены Султан Сулейман, Хюррем Султан и их бесчисленное семейство.

Могила Хюррем Султан Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Могила Султана Сулеймана Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Можно сказать, это место паломничества для поклонников телесаги. Рядом – старинное кладбище, где обрели покой государственные служащие, учёные и другие видные деятели XIV – XIX веков.

Кладбище возле мавзолея Султана Сулеймана Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Большой интерес представляет резиденция султанов Топкапы и дворец Долмабахче, который часто по ошибке называют Дом Абахче. Удивительное по красоте и роскоши сооружение, построенное в середине XIX века по приказу Султана Абдула-Меджида I. Позже здесь жил известный политический деятель Ататюрк.

Дворец Долмабахче в Стамбуле Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Внутри дворца Долмабахче Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дворец Долмабахче в Стамбуле Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё можно прогуляться по гигантскому религиозному комплексу (мечеть Чалымджа), который построил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Религиозный комплекс, построенный Эрдоганом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Находится это чудо света на азиатской стороне Стамбула. Вход в мечеть для женщин – только в длинных платьях, для мужчин – в шортах ниже колен (увы, мой дресс-код не соответствовал, поэтому попросили выйти).

Мечеть Чалымджа в Стамбуле Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Возвращение в Россию

Если по приезде в Турцию никаких документов заполнять не нужно, то по возвращении в Россию предстоит немножко попотеть. На первый взгляд, это сложно, но в итоге на всё про всё уйдёт не больше десяти минут. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, нужно:

– заполнить анкету прибывающего на борту и форму на «Госуслугах» в электронном виде до вылета в Россию;

– в течение трех календарных дней со дня прибытия на родину россияне должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на «Госуслугах».

Как это выглядит на практике? Перед тем как улететь в Россию, я заполнил здесь форму и отправил заявление в Роспотребнадзор, указав все необходимые сведения, включая место в самолёте. Чтобы не рисковать, сдал тест прямо в аэропорту Стамбула, потому что одного пассажира сняли с рейса из-за отсутствия справки (у меня лично не требовали). Загрузил фотографию справки ещё в одном заявлении и отправился в аэропорт.

Уже в самолёте бортпроводники раздали распечатанные анкеты, которые необходимо заполнить и отдать на выходе специалистам Роспотребнадзора. Ничего сверхъестественного не требуют: заполнил – сдал – отправился восвояси.

Уведомление, которое раздают в самолёте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Анкета, которую раздают в самолёте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Обратная сторона анкеты Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В итоге хочу сказать, что не так страшен чёрт, как его малюют. Путешествуйте, соблюдайте меры безопасности, и никакой коронавирус вам не будет страшен.

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