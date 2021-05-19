Лесные пожары в Тюменской области – 2021: 25 дачных домов уничтожены, пострадавшие получат финансовую помощь

Лесные пожары бушуют в Тюменской области Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Небывалые лесные пожары в Тюменской области в 2021 году стали самыми масштабными за последние десять лет. Увы, пока ситуация складывается не самым лучшим образом: как только пожарные локализуют возгорание в одном месте, как тут же огонь вспыхивает совершенно в другом. На прошлой неделе, например, у озера Андреевского горела сотня (!) гектаров леса. Буйству стихии способствует аномальная майская жара и халатное отношение жителей к просьбам не посещать леса и жарить шашлыки на дачах. Благо, сейчас власти полностью закрыли въезд в леса, а местные базы отдыха, находящиеся в пожароопасных зонах, временно прекратили работать.

Когда прекратятся лесные пожары в Тюменской области, сказать пока трудно. По данным на 19 мая 2021 года, за сутки произошло 5 лесных пожаров на общей площади 209,1 гектара и 4 ландшафтных пожара на площади 191 гектар. В общей сложности в регионе бушуют 17 лесных пожаров и 3 ландшафтных, потушено 8 лесных и 4 ландшафтных пожара (их общая площадь – более 3,8 тысячи гектаров).

– В этом году в Тюменской области сложилась непростая ситуация с лесными и ландшафтными пожарами, – рассказал на своих страницах в социальных сетях губернатор Александр Моор. – Высокая температура, отсутствие дождей и сильный ветер спровоцировали пожары. Мы прикладываем все усилия, чтобы не пострадали населенные пункты.

Тем не менее в Вагайском районе огонь выжег могилы местного кладбища, а в Юргинском районе пожар был такой силы, что пришлось прибегать к помощи дополнительных сил из Читы.

К счастью, погибших нет, но пострадали два человека, причем это пожарные.

– Накануне при тушении пожаров в лесах Тюмени пострадали двое огнеборцев. Оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Рослесхоз заверил, что окажет им всестороннюю помощь, – сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» в Минприроды РФ.

Деревья выгорели, но не погибли (!) Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Несмотря на то, что власти и пожарные стараются не допустить возгораний в населенных пунктах, огонь-таки ворвался в садовое общество «Солнышко», что в поселке Винзили Тюменского района. По словам губернатора Александра Моора, пострадало имущество людей.

– Мною принято решение оказать финансовую помощь людям. Собственники, у кого сгорели дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленного на учет, умноженная на 50 648 рублей. Собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере одного миллиона рублей. Если сгорели хозяйственные постройки, выплата составит 200 тысяч рублей. Те же хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей, – сообщил губернатор.

Кстати, из-за сложной ситуации в Тюменском районе эвакуировали более 1,3 тысячи человек из СНТ «Солнышко», Муллашей, Железного Перебора и центров медицинской социальной реабилитации. По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, из-за грозового фронта резко осложнились условия на пожаре.

– Пламя миновало противопожарные барьеры и распространилось на строения в СНТ «Солнышко». В результате уничтожено 25 дачных домов, 22 строения спасти не удалось, – подчеркнул он.

Как отметил руководитель департамента лесного комплекса по УрФО Олег Сандаков, сегодня лесные пожары тушат более 900 человек. В их числе – сотрудники Тюменской авиабазы, парашютно-десантных служб федеральной Авиалесохраны, Свердловской области, ХМАО-Югры и работники «Ямалспаса».

– В УрФО достаточно сил и средств для тушения природных пожаров. Но в связи с ЧС в лесах Тюменской области я считаю необходимым использование дополнительных мер: привлекать к борьбе с огнем арендаторов, добровольцев и всех желающих, – подчеркнул Олег Сандаков.

Сгоревшие растения Фото: Оперативный штаб Тюменской области

«Комсомольская правда» – Тюмень» следит за развитием ситуации в регионе.

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