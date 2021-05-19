Тюменские дачники, пострадавшие от пожара, получат крупные денежные компенсации. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские дачники, проживавшие в СНТ «Солнышко», которое пострадало от ландшафтного пожара, получат крупные денежные компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Так, собственники, у кого сгорели дома, в которых они прописаны, и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленного на учет, умноженная на 50 648 рублей. Глава региона уточнил, что именно столько стоит строительство одного квадратного метра в этом районе.

Также стало известно, что собственникам домов, у кого это не единственное жилье, полагается разовая выплата в размере одного миллиона рублей. Если сгорели хозяйственные постройки, выплата составит 200 тысяч рублей. Те же хозяева участков, где не было построек, но пострадали насаждения, получат по 50 тысяч рублей.

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