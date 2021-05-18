«Убежали в тапочках». Неравнодушных просят помочь погорельцам в Тюменском районе

Неравнодушных просят помочь погорельцам в Тюменском районе. Скриншот из видео.

Неравнодушных жителей региона просят помочь погорельцам в Тюменском районе. Напомним, что в СНТ «Солнышко» близ населенного пункта Пышминка сгорело 25 дач из-за ландшафтного пожара.

«Организован сбор одежды, еды, денег. Кто-то жил там постоянно. Убежали в тапочках. Кому небезразлично, тот может оставить свою помощь в «Тюменском пивоваре» Килки (село Богандинское), также прием в кофейне Don Bizon – рынок Алебашевский bazar, второй этаж», – такое сообщение появилось в сообществе «Наш Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сухие грозы стали причиной возникновения 5 из 7 природных пожаров, которые были обнаружены в Тюменской области накануне, 17 мая. Об этом доложил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

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