В Тюменском районе сгорело 25 дач. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменском районе огонь нанес серьезный ущерб дачникам: сгорело 25 домов в СНТ «Солнышко». Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

– Удалось защитить зоопарк и центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Жители населенных пунктов Железный Перебор и Пышминка эвакуированы. Остались мужчины, которые оказывают помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации, – рассказал он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону в свою очередь отметили, что пострадавших нет. В населенных пунктах Пышминка и Железный Перебор существует угроза перехода огня на жилые дома. Сейчас там проводится опашка и окарауливание. В этом спасателям помогают добровольцы из ближайших населенных пунктов, в том числе из Богандинки.