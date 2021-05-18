В Тюменской области сухие грозы стали причиной природных пожаров

В Тюменской области сухие грозы стали причиной пожаров. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Сухие грозы стали причиной возникновения 5 из 7 природных пожаров, которые были обнаружены в Тюменской области накануне, 17 мая. Об этом доложил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

– Обстановка остается напряженной. По данным на конец дня 17 мая, в регионе действовало 20 природных пожаров, 3 из них локализованы, 14 удалось ликвидировать, – рассказал он на заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах.

Также стало известно, что два лесных пожара в Тюменском районе локализованы. В настоящее время продолжается работа по их ликвидации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе огонь нанес серьезный ущерб дачникам: сгорело 25 домов в СНТ «Солнышко». Удалось защитить зоопарк и центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Жители населенных пунктов Железный Перебор и Пышминка эвакуированы.