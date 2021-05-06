Пожар в Вагайском районе выжег могилы местного кладбища

Пожар в Вагайском районе уничтожил могилы местного кладбища. Фото: Криминальный Тобольск

Сильные природные пожары лютуют в районе поселка Первомайский в Вагайском районе. Местные жители вместе с пожарными несколько дней тушат возгорания. На фото, опубликованных в социальных сетях, видны огромные клубы дыма. Более того, огонь подошел к кладбищу и выжег много могил.

Выжженное кладбище. Фото: Криминальный Тобольск

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области, в этой местности зарегистрирован лесной пожар, который перешел в ландшафтный. Несмотря на то что горят леса и трава, угрозы населенным пунктам пока нет, но она может появиться.

Пожар в Вагайском районе. Фото: Криминальный Тобольск

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Вагайского района Николай Бизин и глава администрации Вагайского района Рамай Сунгатулин выехали на место лесного пожара около деревни Полина. Площадь возгорания сейчас устанавливают, но локализацию пожара затрудняет погода.

Прокуратура района скоординировала работу всех заинтересованных ведомств по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится на контроле прокуратуры.