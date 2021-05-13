«Пожар поразил 30 тысяч гектаров земли»: в Тюменском районе всеми способами борются с лесным пламенем

Пожар поразил 30 тысяч гектаров земли Фото: Мария Толстихина

Пожары продолжают наступать на Тюменскую область. Обороняться от огня поболее остальных приходится Юргинскому району региона, что находится почти в 200-ах километрах от Тюмени. Сейчас активное возгорание наблюдается в посёлке Новый тап. Жители села, а их около 750 человек, крайне обеспокоены нестабильной обстановкой, ведь пожар развивается в районе 2-3 км от жилых домов. Больше всего переживают женщины. Некоторые из жителей паникуют, выставляют в местные социальные сети недостоверную информацию о воспламенении домов и даже кладбищ. Таких эмоциональных жителей успокаивают разъяснительными беседами сотрудники полиции и соцслужб. В действительности же ущерб от огня принесён лишь лесному массиву, специалисты сдерживают пламя, не давая ему распространиться близ жилой черты.

- Обстановка в Юргинском районе на данный момент стабильная. На территории района действует один природный лесной пожар. На данном этапе угрозы населенным пунктам нет. Наиболее напряженная обстановка была три дня назад на территории новотаповского сельского поселения , но благодаря слаженной работе опасность удалось ликвидировать. Оперативно отработали представители авиабаз, МЧС, добровольные пожарники. Местные жители также принимали участие, караулили. Ни одной жилой постройки не сгорело. Перехода огня в черту населённых пунктов не было, сообщил «Комсомольской правде» глава Юргинского муниципального района Виктор Валентинович Васильев.

Мужественно проявили себя мужчины новотаповского села: 100 местных жителей принимали участие в ликвидации пожара, активно караулили движение огня и сообщали о его неправильном направлении и внезапных возгораниях. Основной же фронт работы пришелся на плечи 99 пожарников из Читы, которые на днях прилетели в Тюменскую область для оказания помощи в тушении.

- Прибыли мы сюда с целью ликвидации лесных пожаров Тюменской области. Решаем задачи по тушению конкретного пожара, его локализации и ликвидации. Фронт пожара, действующий с северо-западной стороны, уже остановлен и не распространяется. Ведутся дальнейшие работы по его локализации. Пожар действует средний низовой, переходя местами в верховой. Тушим прямым и косвенным образом, в основном производим отжиг отопорной полосы на встречу пожару. Авиация также помогает, - рассказал о деталях борьбы с огнём старший инструктор парашютно-десантно пожарной службы Читинского отделения КГУ «Авиалесоохраны» Вячеслав Иванович Иляков.

"Пожар действует средний низовой, переходя местами в верховой" Фото: Мария Толстихина

- Установили встречный пал в сторону фронта пожара. После двух часов ветер изменился, и пожар направился на посёлок Новый тап. Все мобильные группы были переброшены сюда. Отработали все до конца, не допустили распространения огня на посёлок. Работа опасная, но эффективная в борьбе с пожаром. Сотрудников авиабазы работало 25 человек, а местного населения - около 100, - дополнил о ходе событий Алексей Викторович Воровко, директор Юргинского филиала тюменской авиабазы.

Пожар в Юргинском районе поразил 30 тысяч гектаров земли. На протяжении трёх последних дней стояла большая задымленность, но сегодня воздух ощутимо чище. Основными причинами возникновения пожаров специалисты назвали засушливую погоду, сильный ветер, отсутствие дождей и, конечно, человеческий фактор. Уже двум местным жителям полиция выписала предписание о нарушении пожарной безопасности. Хотя, в основном, сельчане относятся к ситуации с пониманием и готовы в любой момент оказать помощь.

Последние три дня была большая задымленность Фото: Мария Толстихина

Тюменском журналистам сегодня, 12 мая, удалось увидеть впечатляющий процесс тушения пламени при помощи вертолётов МИ-8. За сутки ими произведено 19 сливов воды, время налета составило целых пять часов. Всего с начала пожароопасного периода авиацией произведено 405 сливов воды массой 1895,5 тонны. При помощи специального ковша воду зачерпывают из местных водоемов и переносят в точки возгорания. Эти и другие действия помогают сдерживать пламя. Все опрошенные специалисты сходятся во мнении, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем, тюменским жителям ничего не угрожает.