На борьбу с пожарами в тюменских лесах «бросили» военно-транспортный самолет. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Для тушения природного пожара на территории Ярковского и Аромашевского районов Тюменской области бросили самолет Ил-76. Об этом сообщила сегодня, 18 мая, заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

– Водосливное устройство воздушного судна может вместить сразу до 44 тонн воды, – отметила она на очередном заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах.

Также стало известно, что в настоящее время глава региона Александр Моор работает в Ярковском и Вагайском районах. Он совершает облет территорий, в которых сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В деревне Лаймы пройдет совещание по ликвидации действующих лесных и ландшафтных пожаров.

СПРАВКА «КП»

Ил-76 – советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Г. В. Новожилова; первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями.