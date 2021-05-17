В Тюменском районе локализовали два лесных пожара. Фото - пресс-служба главы Тюменского района.

В Тюменском районе спасателям удалось локализовать два лесных пожара. Об этом сообщили в секторе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

– Лесной пожар в пяти с половиной километрах от деревни Железный Перебор локализован на площади более 414 гектаров. В настоящее время идет ликвидация, в которой задействовано 69 человек и 20 единиц техники – это тракторы, трал, вездеходы, водовозы, пожарные машины и другая техника, – сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.

В ведомстве также уточнили информацию о втором пожаре, который бушует в 4,6 километра от села Червишево (район Тараскуля). Он локализован на площади почти три гектара, в настоящее время ликвидируется. В тушении задействовано 11 человек и 3 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.