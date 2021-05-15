«Все в дыму»: под Тюменью горит более ста гектаров леса

Угрозы населенным пунктам нет Фото: Вера Зенина

Тюменские леса продолжают охватывать пожары. На этот раз огонь вспыхнул в районе Андреевского озера и движется в сторону военного городка. Сейчас пожарные пытаются затушить пламя, используя авиацию и прокладывая минерализованные полосы.

Площадь возгорания составляет более ста гектаров. На месте работают свыше 150 человек и более 40 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Однако тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространяется, образовывая новые очаги, но угрозы населенным пунктам нет.

Напоминаем, что с 11 мая в лесах Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Въезд на их территорию и посещение находятся под запретом для всех. Исключение составляют экстренные службы, которые тушат лесные и ландшафтные пожары.

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