В лесах Тюменской области с 11 мая введут режим ЧС Фото: Татьяна Коркина

С полуночи 11 мая в Тюменской области введут режим ЧС в связи с пожарами в лесах региона. Такое решение принял губернатор Александр Моор по итогам заседания оперативного штаба. Зоны чрезвычайной ситуации установлены в границах лесов Тюменской области, и территории населенных пунктов в них не входят.

С 11 мая людям запрещен въезд в лес, кроме тех, кто тушит лесные и ландшафтные пожары. Структуры, которые отвечают за защиту населения и территорий ЧС, обязаны:

- контролировать состояние окружающей среды, мониторить и прогнозировать развитие ЧС в лесах;

- обеспечивать соблюдение людьми и организациями запрета на посещение лесов;

- патрулировать населенные пункты и прилегающие к ним территории и леса;

- привлекать к тушению пожаров свои силы и средства, а также силы сторонних организаций;

- проводить мероприятия по жизнеобеспечению населения на случай возможной эвакуации;

- зарезервировать транспорт для возможной эвакуации населения.

Руководителем ликвидации ЧС в лесах назначена заместитель губернатора Лариса Теплоухова. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, сегодня тушат пожары 1002 человека и 228 единиц спецтехники.