В Тюменской области поддержат пострадавших от природных пожаров. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области поддержат пострадавших от природных пожаров. Поручение дал губернатор Александр Моор.

– С жителями винзилинского СНТ «Солнышко», значительно пострадавшими в результате пожара, встречались чиновники. На месте обсудили ситуацию, проблемные вопросы. Руководство сельской администрации и районный прокурор провели прием граждан в селе Богандинском, – сообщили в Оперативном штабе региона.

В ведомстве отметили, что получить консультацию по вопросам получения помощи, узнать, какие документы нужны для подачи заявления, жители Тюменского района, пострадавшие от природных пожаров, могут по телефону управления социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района 8 (3452) 50-29-61 с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убежали в тапочках». Неравнодушных просят помочь погорельцам в Тюменском районе

Клич о помощи разослан по социальным сетям (подробнее)