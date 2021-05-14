Тюменцам запретили посещать базы отдыха в лесу. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюменской области запретили посещать базы отдыха, которые расположены в лесах. Это связано с действующим на территории лесов региона режимом ЧС.

– Сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. На сегодняшний день за сутки зарегистрировано 15 природных пожаров на общей площади 987,5 гектара, – рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Также стало известно, что за сутки спасатели ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 166,8 га. Таким образом, сейчас действует 28 природных пожаров на общей площади 53 383 га.