Недалеко от Тюмени тушат крупный лесной пожар. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Недалеко от Тюмени тушат крупный лесной пожар. Огонь подобрался совсем близко к областной столице – леса полыхают в районе поселка Боровский.

– Вызов поступил около 11.00 от очевидцев. Очевидцы сообщили, что около кладбища в районе СНТ «Ясная поляна» горит сухая трава и часть лесного массива, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на месте работают 16 человек личного состава и 7 единиц техники. Кроме того, «в деле» добровольная пожарная бригада птицефабрики. Им на помощь пришли 30 человек лесничих и 4 единицы техники.

В настоящее время площадь пожара составляет порядка пятидесяти гектаров. Тушение до сих пор продолжается.