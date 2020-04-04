Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 апреля 2020 г.: Александр Моор продлил режим самоизоляции до 30 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщили в Оперативном штабе по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Так, до 30 апреля в регионе продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий. Будут закрыты все ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, кальянные и детские игровые комнаты. Рестораны и кафе могут работать только на вынос и доставку по заказам. Школы и вузы региона, кроме детсадов, до 30 апреля продолжат дистанционное обучение.

Тюменцы старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Также отменяются поездки школьников, творческих, спортивных коллективов в другие города, регионы или страны.

До 12 апреля приостановлена деятельность предприятий розничной торговли и ТРЦ. Работу продолжат аптеки, магазины с товарами первой необходимости, зоомагазины, интернет-магазины и предприятия розничной торговли, которые работают дистанционно.

Срочное сообщение по коронавирусу / Александр Моор.

Вахтовики и граждане, приехавшие из-за рубежа, обязаны уведомить Роспотребнадзор о своём прибытии в Тюменскую область. Вернувшись, они должны сообщить о себе на горячую линию по тел.: 8-800-234-35-22 и самоизолироваться в квартире, доме или на даче на 14 дней.

Работодатели также должны обеспечить дезинфекцию помещений, проверять температуру у сотрудников и обеспечить офисы антисептиками.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на улицах города появились люди в оранжевых жилетах. Также полицейские выявили первых нарушителей режима изоляции. Что им грозит – в нашем материале.

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