2020-03-29T12:21:53+03:00
Экономика

Александр Моор рассказал, как в Тюменской области поддержат малый и средний бизнес из-за коронавируса

Предприниматели сэкономят более 3 млрд рублей [видео]
Алена Кульмухаметова
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Тюменский бизнес на весь 2020 год освободили от уплаты налогов. Скрин с видеоТюменский бизнес на весь 2020 год освободили от уплаты налогов. Скрин с видео
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Правительство Тюменской области подготовило пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Все они помогут переждать сложный период в экономике и сохранят рабочие места для тюменцев.

– Объективно мы понимаем, что экономика сегодня испытывает негативное влияние двух факторов: ограничительные мероприятия в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции и колебаниями в мировой экономике из-за снижения цен на нефть и падения рубля. В этой связи правительство Тюменской области вводит пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, который более всех пострадал в этой ситуации, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поддержку получат предприятия малого и среднего бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения. Вместо фиксированной ставки 6% от дохода они уплатят 1%.

Ко всем предприятиям, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕВНД), применяется оценочный коэффициент 0,005. То есть фактически сумма платежей стремится к нулю.

Предпринимателям, использующим патентную систему налогообложения, предлагается сделать расчет таким образом, чтобы налог в 2020 году составил один рубль.

– Предлагаемые меры предлагаю распространить на весь 2020 год. Это не отсрочка платежа – это полное освобождение от указанных свыше налогов, – заявил губернатор.

Отрасли, которые наиболее пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции, определены специальной комиссией. Эти предприятия на весь 2020 год избавлены от уплаты налога на имущество, транспортного налога.

По оценкам правительства Тюменской области, предлагаемые меры позволят сохранить предпринимателям региона более 3 млд рублей.

– Сейчас мы должны подумать не только о том, как пережить этот трудный период, но и о том, как мы будем развивать экономику после окончания этого времени, в 2021 году. Безусловно, пакет мер не последний и не исчерпывающий. Мы вместе с ассоциацией предпринимателей будем следить за развитием событий и принимать меры, исходя из анализа ситуаций, чтобы максимально эффективно поддержать бизнес и создать условия для сохранения рабочих мест, – отметил Александр Моор.

Добавим, что предлагаемый пакет мер вынесут на утверждение в областную думу и органам местного управления 29 марта 2020 года.

О мерах поддержки бизнеса в связи с коронавирусом / Тюменская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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