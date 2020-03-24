Тюменским пенсионерам рекомендуют сидеть дома из-за коронавируса

Пожилые люди старше 65 лет, имеющие различные сопутствующие заболевания, входят в первую группу риска по новой инфекции. Им рекомендована полная изоляция: тюменских пенсионеров просят не выходить из дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Под угрозой находятся более двухсот тысяч пенсионеров, проживающих в Тюменской области. Всем им 65 лет и больше. Они составляют основу тех, кто содержит в своем анамнезе хронические заболевания.

– Очень важно обратить внимание на профилактику среди пожилого населения. Это прежде всего максимальная изоляция и отказ от посещения мероприятий, торговых центров и так далее. Обращаюсь ко всем пожилым людям: по возможности не покидайте дом. Если есть возможность, можно выехать на дачу. Ограничьте визиты родственников, знакомых, – сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В этот период родственники как никогда должны оказывать посильную помощь своим бабушкам и дедушкам. Однако делать это следует на расстоянии: им можно звонить по телефону, чтобы поддержать психологически.

В настоящее время в регионе обеспечить всем необходимым граждан пожилого возраста помогут социальные работники и волонтеры-медики. Так, на базе Тюменского областного геронтологического центра создан консультационный пункт и работает горячая линия для пожилых людей. Оператор принимает звонки круглосуточно.

Подобная диспетчерская служба по вопросам оказания психологической помощи и доставки отдельным категориям граждан на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств появилась и в Тюменском районе. Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, матери-одиночки, воспитывающие детей до трех лет, а также неполные семьи, имеющие в составе двух и более детей-инвалидов, могут обращаться по номеру: 76-40-02 с 8 до 19 часов. Диспетчерская служба организована на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района.

– Задача – сделать так, чтоб пожилые люди не нуждались в продуктах и лекарствах. Чаще звоните им, общайтесь с ними удаленно. Если невозможно привезти им все необходимое из-за удаленности, можно обратиться на горячую линию (8-800-201-41-41) по поддержке этой категории жителей и оставить заявку. Обращаю внимание всех жителей региона: чем быстрее мы обеспечим режим разобщения, тем быстрее мы справимся с распространением инфекции, – говорит Ольга Кузнечевских.