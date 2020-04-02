2020-04-02T14:04:56+03:00
Общество

В Тюмени волонтеры получили новый штаб для помощи пожилым гражданам

Поддержку получают сотни жителей региона
Есен Абилькенов
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Волонтером может стать любой здоровый совершеннолетний тюменецВолонтером может стать любой здоровый совершеннолетний тюменецФото: pixabay.com
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Тюменский штаб волонтеров, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам, переехал на новое место. Теперь центр организации работы добровольцев находится по адресу проезд Геологоразведчиков 6а.

Это связано с тем, что число добровольных помощников постоянно растет, и прежнее помещение не удовлетворяло требованиям организации. По сообщениям из регионального штаба ОНФ, который курирует работу волонтеров, ежедневно инструктаж проходят около 15-20 новых помощников. На сегодня их число выросло до 250 человек. Для помощи воронтерам правительство области выделило транспорт из собственного гаража, чтобы повысить мобильность при оказании помощи нуждающимся тюменцам.

– Мы продолжаем оповещать граждан о работе штаба и возможности пройти обучение на волонтера для всех желающих. За предыдущие сутки в штаб пришло более 20 новичков, – поделился глава областного исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Волонтерский штаб работает в регионе с 19 марта. За это время помощь получили уже сотни жителей. Добровольцы доставляют пенсионерам продукты, лекарства и другие необходимые товары, помогают с выносом мусора и так далее. Как говорят в штабе, есть лежачие больные, которым постоянно нужны лекарства и помощь в обслуживании. При этом соблюдаются все меры предосторожности с целью предотвращения вероятности заражения коронавирусной инфекцией. Тюменцы постоянно благодарят волонтеров за оказанную помощь и оперативность в выполнении заказов.

Как отмечает Роман Чуйко, важно сформировать в волонтерском сообществе дружный коллектив единомышленников, чтобы работа была слаженной, а каждый проявлял максимальную ответственность в реализации поставленных перед штабом задач. Число заявок каждый день растет, поэтому потребность в новых помощниках сохраняется.

Функции добровольцев делятся на несколько групп. Колл-центр обеспечивает прием заявок по «горячей линии». Мобильная группа занимается собственно доставкой продуктов и медикаментов. Группа информационной поддержки работает над привлечением новых волонтеров. Также есть группа которая оказывает психологическую или юридическую помощь гражданам.

Добровольцем может стать любой желающий от 18 лет, без признаков гриппа, ОРВИ и хронических заболеваний органов дыхательной системы. Для этого нужно пройти регистрацию или авторизоваться на сайте dobro.ru. После этого станут доступны ссылки для регистрации на проект и для прохождения обучающего курса. Затем с добровольцем свяжется штаб. Также заявку можно подать в приложении «ОНФ.Помощь», которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Штаб оказания помощи пожилым людям работает ежедневно с 10 до 18 часов и находится на базе организации дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» (проезд Геологоразведчиков, 6а).

Волонтеров обеспечивают антисептиками, масками, перчатками и всей необходимой экипировкой. Также предусмотрена транспортировка до магазина либо аптеки и обратно.

Добавим, что всего на федеральную «горячую линию» по всей стране поступило более 200 тысяч звонков, волонтеры отработали десятки тысяч конкретных запросов граждан. Обратиться с просьбой о помощи в период самоизоляции жители могут по бесплатному круглосуточному федеральному номеру телефона: 8-800-200-34-11. Также можно воспользоваться приложением «ОНФ.Помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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