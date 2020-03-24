2020-03-24T11:39:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Кинотеатры Тюмени закрываются из-за коронавируса

Об изменении в работе сообщат дополнительно
Вадим Бегун
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В Тюмени из-за новой инфекции кинотеатры приостановили деятельность. Фото - pixabay.com.В Тюмени из-за новой инфекции кинотеатры приостановили деятельность. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени массово закрываются кинотеатры. Это связано с распространением во всем мире и в России в частности новой инфекции – коронавируса.

– Безопасность гостей – одна из наших приоритетных задач. Будучи социально ответственными при организации кинопоказов, мы внимательно следим за развитием ситуации с распространением коронавируса и предпринимаемыми органами власти действиями для его предотвращения, – сообщили в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Тюмени временно приостанавливают свою работу кинотеатры Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»). Обо всех изменениях в деятельности заведений в пресс-службе сообщат дополнительно.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что дома культуры областного центра ушли на вынужденный карантин до 10 апреля. Мера вступила в силу 18 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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