Дома культуры Тюмени массово закрываются на карантин
Дома культуры Тюмени уходят на карантин до 10 апреля. Мера вступает в силу с сегодняшнего дня, 18 марта.
– Клубные формирования также работать не будут. Это связано с эпидемиологической обстановкой, – такое сообщение размещено на страничке «Общегородские официальные мероприятия» в соцсети «ВКонтакте» .
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с сегодняшнего дня, 18 марта, в учреждениях здравоохранения Тюменской области вводятся карантинные мероприятия. Так, в поликлиниках ограничили массовые плановые обследования населения, отменили профилактические акции и школы здоровья.
Накануне, 17 марта, постановлением правительства Тюменской области с 18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности в связи с чрезвычайной ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Моором.
ИСТОЧНИК KP.RU
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