Дома культуры Тюмени массово закрываются на карантин

18 Март 2020 2020-03-18T10:14:34+03:00

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Дома культуры Тюмени уходят на карантин до 10 апреля. Мера вступает в силу с сегодняшнего дня, 18 марта.

– Клубные формирования также работать не будут. Это связано с эпидемиологической обстановкой, – такое сообщение размещено на страничке «Общегородские официальные мероприятия» в соцсети «ВКонтакте» .

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с сегодняшнего дня, 18 марта, в учреждениях здравоохранения Тюменской области вводятся карантинные мероприятия. Так, в поликлиниках ограничили массовые плановые обследования населения, отменили профилактические акции и школы здоровья.

Накануне, 17 марта, постановлением правительства Тюменской области с 18 марта в регионе ввели режим повышенной готовности в связи с чрезвычайной ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Моором.

ИСТОЧНИК KP.RU