Александр Моор: в Тюменской области из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

Постановлением правительства Тюменской области с 18 марта в регионе вводится режим повышенной готовности в связи с чрезвычайной ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса. Такое решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Моором.

– В последнее время лента новостей во всем мире, разговоры между друзьями и знакомыми так или иначе касаются профилактики коронавирусной инфекции. Все внимательно следят за развитием событий. Во всем мире число заболевших растет. В Тюменской области зафиксирован только один случай. Заболевший получает все необходимое лечение в областной инфекционной больнице, – сообщил Александр Моор.

Он также напомнил, что наш регион при этом столкнулся с вирусом еще в январе, когда у студентки из Китая была обнаружена инфекция. И уже в тот момент были разработаны все механизмы действий для профилактики и снижения риска распространения коронавируса, подчеркнул Александр Моор. В регионе соблюдаются все предписания федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Однако с учетом складывающейся во всем мире ситуации необходимо принятие превентивных мер, добавил глава региона.

– Мы должны сработать на опережение. Как показала мировая практика, жесткие противоэпидемиологические меры дают максимальный результат, – добавил глава региона.

В соответствии с этим вводятся дополнительные меры по защите населения от инфекции.

С 18 марта по 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Приостановлено для частных организаций проведение мероприятий в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в помещениях с числом участников более 50. Образовательный процесс всех образовательных учреждений (за исключением детсадов) на тот же период переводится на дистанционный режим.

– Детские сады мы не закрываем, но я рекомендую тем родителям, у кого есть возможность оставить детей дома, перейти на свободное посещение, – советует Александр Моор.

Приостанавливают свою деятельность все учреждения культуры: театры, музеи и так далее. Также запрещен выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств на территории других муниципалитетов, регионов и стран. Также приостанавливается посещение родителями всех загородных лагерей, оздоровительных образовательных центров и прочих специализированных учреждений, в которых сейчас находятся их дети.

Кроме того, режим повышенной готовности подразумевает обязанность граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавируса, сообщать об этом на горячую линию. А при первых респираторных симптомах вызвать врача на дом без посещения медучреждения. Также такие граждане должны обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней. Эта же мера должна быть применена и к совместно проживающим с ними гражданам.

Работодателям рекомендуют обеспечить работников возможностью проводить регулярную дезинфекцию рук. Вводится режим контроля температуры тела на входе на предприятия и в офисы и в течение рабочего дня. Ограничивается отправка работников в командировки, особенно за границу, проведение корпоративных мероприятий, все совещания рекомендуется проводить посредством конференц-связи. Собственникам автотранспортных предприятий дана директива обрабатывать автобусы с применением дезинфицирующих средств. А управляющие компании должны организовать уборку и дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах.

Подробности по алгоритмам действий при подозрении на подтверждение коронавируса, а также все контакты горячей линии будут опубликованы завтра.