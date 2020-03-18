2020-03-18T09:15:01+03:00
Здоровье

Тюменские больницы ушли на карантин

В стационарах переносятся плановые госпитализации
Вадим Бегун
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Тюменские больницы перешли на карантин. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменские больницы перешли на карантин. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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С сегодняшнего дня, 18 марта, в учреждениях здравоохранения Тюменской области вводятся карантинные мероприятия. Так, в поликлиниках ограничили массовые плановые обследования населения, отменили профилактические акции и школы здоровья.

Также стало известно, что на более поздние сроки перенесли профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Кроме того, родственникам ограничили посещение стационарных больных. В стационарах переносятся плановые госпитализации.

– Врачи просят пациентов и их родственников ответственно отнестись к проводимым мероприятиям и соблюдать меры профилактики и лечения заболеваний в случае их возникновения, максимально исключить контакты с людьми с симптомами вирусного заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там напомнили, что тюменцам следует исключить посещение мест массового скопления граждан, использовать одноразовую маску или ватно-марлевую повязку собственного изготовления, чаще мыть и дезинфицировать руки и гаджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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