Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020: выявлены первые нарушители режима самоизоляции
Сообщаем последние новости на 4 апреля 2020 в Тюмени: первые нарушители режима самоизоляции уже выявлены в Тюменской области. Как рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, несмотря на то, что ведётся активная разъяснительная работа с населением, многие пока игнорируют требование оставаться дома.
Полицейские выявили молодых тюменцев, которые совершили административно-правовое нарушение. В отношении молодых людей составлен административный протокол, который направят в суд для принятия решений.
Стоит отметить, что в КоАП РФ с 1 апреля появилась статья, которая предусматривает административную ответственность за несоблюдение самоизоляции во время обновлённого режима повышенной готовности при угрозе ЧС. Гражданам может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Также штрафы могут «впаять» должностным и юридическим лицам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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