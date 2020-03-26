Торговые центры Тюмени закрывают из-за коронавируса: как будут работать продуктовые магазины с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Продуктовые магазины, аптеки и доставка еды будут работать, остальных ждет нерабочая неделя. Вице-губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев огласил перечень ограничений, которые вступят в силу в эту субботу, 28 марта, в связи с постановлением регионального правительства.

Продуктовые магазины

С 28 марта по 5 апреля в Тюменской области приостанавливается деятельность предприятий розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и товаров первой необходимости, говорится в правительственном постановлении.

– Продуктовые магазины продолжат свою работу и будут обеспечивать нас с вами продуктами питания. Любые другие объекты внутри торговых центров должны быть закрыты, – подчеркнул Пантелеев.

Развлечение

Деятельность торгово-развлекательных центров прекращается. Открыты они будут только там, где есть гипермаркеты и супермаркеты, которые продолжат работу в штатном режиме.

Аттракционы – временно установленные, перевозимые или стационарные, а также зоопарки, аквапарки, банно-оздоровительные, спа-и фитнес-комплексы прекращают деятельность с 28 марта. Тюменцев также просят воздержаться от посещения религиозных объектов.

Лечение

Стоматологические клиники ограничат оказание своих услуг: помощь будет предоставляться только больным с острой болью. Стоматологиям предписано сократить количество сотрудников до минимума.

Прекращается заезд в санатории, пансионаты, профилактории, туристические базы, базы отдыха, спа-отели и иные санаторно-курортные объекты. К примеру, если на территории санатория уже проживают люди, они могут не покидать санаторий, а продолжать свое оздоровление до окончания путевки. Но новые заезды исключены.

Общепит

Предприятия общепита закрываются. За исключением тех заведений, которые предоставляют клиентам доставку. Андрей Пантелеев предположил, что в ближайшее время население будет активнее пользоваться доставкой еды, потому попросил предпринимателей активнее отреагировать на этот спрос.

Ограничения не распространяются на буфеты, кафе и столовые, которые находятся на предприятиях, продолжающих свою деятельность. Что касается ресторанов в отелях, они работают только для постояльцев, с доставкой еды в номер.

– Запрещается работа ресторанов в привычном нам режиме. Никто не заходит в торговые залы – осуществляется только доставка на дом, и если ваше предприятие продает на вынос. То есть, если у вас кулинария или какая-то маленькая пекарня, питание внутри запрещено. Если же человек зашел как в магазин, купил у вас выпечку и вышел – разрешается продолжить свою деятельность, – пояснил вице-губернатор.

Для бизнеса

– По указу президента на следующей неделе приостанавливают свою деятельность все предприятия, за исключением предприятий непрерывного цикла. На сегодняшний момент мы ждем пояснений Минпромторга, где будет конкретизирован перечень предприятий, чтобы донести до бизнес-сообщества, какие предприятия продолжат свою деятельность, а какая масса готовится к выходным, – сообщил Пантелеев.

Деятельность организаций бытового обслуживания населения приостанавливается. Здесь только одно исключение: работать будут компании, предоставляющие ритуальные услуги.

– В рамках оперативного штаба мы обсуждали меры поддержки бизнеса. Эта работа будет продолжена. В добавление к мерам, озвученным президентом, и тем, что готовятся на федеральном уровне, в ближайшее время мы озвучим перечень регионального уровня, – пообещал вице-губернатор.

Андрей Пантелеев призвал бизнес-сообщество высылать вопросы на почту Lp-to@72to.ru.

Вице-губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев о работе торговых центров в режиме повышенной готовности.

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