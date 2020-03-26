Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Общественный транспорт Тюмени перейдет на другой режим работы. Так, с 28 марта по 5 апреля, в период карантинных мероприятий, автобусы будут ездить по графику выходного дня.

– Такой режим предусматривает больший интервал движения и, как следствие, меньше единиц транспорта на линии и задействованных сотрудников. Так, например, городской транспорт работает в новогодние праздники – с 1 по 8 января. Городские парковки будут работать в штатном режиме, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Напомним, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание». Точное время прибытия транспорта можно увидеть в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а уточнить всю интересующую информацию – по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские кондуктора встречают своих пассажиров в городском транспорте в медицинских масках и перчатках. В целях профилактики коронавируса автопарки обрабатывают салоны автобусов дезинфицирующими средствами после каждого рейса, а в конце рабочего дня их вымывают генерально.

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