2020-03-18T17:41:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В общественном транспорте Тюмени усилили санитарные меры: автобусы дезинфицируют после каждого рейса

Журналистам во время пресс-тура показали, как дезинфицируют тюменские автобусы
Ирина Ромашкина
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Обработку салонов автобусов сотрудники ПАТП-1 начал с 29 февраляОбработку салонов автобусов сотрудники ПАТП-1 начал с 29 февраляФото: Ирина Ромашкина
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В медицинских масках и перчатках встречают тюменские кондукторы своих пассажиров в городском транспорте. В целях профилактики коронавируса тюменские автобусные парки обрабатывают салоны автобусов дезинфицирующими средствами после каждого рейса, а в конце рабочего дня автобусы вымывают генерально. Как моют до дыр общественный транспорт, журналистам показали во время пресс-тура 18 марта.

Ежедневно экипажи городских автобусов получают медицинские маски, антисептики для рук, а также дезинфицирующие средства для влажной обработки салона автобуса. Рейс автобуса № 15 начинается с «пятачка» в микрорайоне Рабочий на остановке «Пос. Рабочий» на улице Республики. Здесь же стоят автобусы маршрута № 11, другие маршрутные такси.

Обработку салонов автобусов сотрудники ПАТП-1 начал с 29 февраля Фото: Ирина Ромашкина

Обработку салонов автобусов сотрудники ПАТП-1 начал с 29 февраляФото: Ирина Ромашкина

Во время межрейсовой стоянки кондукторы берут тряпки в руки и вымывают салоны: протирают поручни, сидушки кресел, моют пол. В воду добавляют таблетки «Абактерил»: «шипучки» растворяются в воде, в нос бьет резкий запах хлорки. После межрейсовой уборки персонал надевает свежие медицинские маски, перчатки и снова отправляется в путь. После рейса экипажи «генералят» автобусы – снова перемывают весь салон. Впрочем, это стандартная процедура, говорят старожилы гортранса.

Кондуктор Галина Власенко работает в ПАТП-1 уже два года. Сегодня она вышла на работу в две смены. Это значит, что за день ей предстоит встретиться примерно с 800 пассажирами. За один круг в среднем автобус перевозит около 80 – 100 человек, в зависимости от пассажиропотока и часа пик, говорит опытный кондуктор.

– Мою все поручни, держатели, где держатся за сиденЬя. Естественно, мою пол после каждого круга. Когда смена закончится, я, естественно, помою пол во всем автобусе, – рассказала она.

Тюменский автобусный парк усилил меры санитарной обработки с 29 февраля.Ирина Ромашкина

С 29 февраля Галина Федоровна ездит в медицинской маске, причем меняет ее каждый рейс. Многие кондукторы работают в перчатках, но в них неудобно, призналась собеседница. Поэтому она как можно чаще обрабатывает руки антисептиком. Впрочем, некоторые сотрудники автобусного парка используют обе меры предосторожности: надевают перчатки и даже в них моют руки антисептиком, ведь работать приходится с деньгами.

Сама Галина Федоровна предпринимает стандартные меры профилактики, которые актуальны в сезон обострения респираторных заболеваний: пьет больше горячего и чаще моет руки. И всем рекомендует не бояться вирусов, а побеспокоиться о личной гигиене и здоровье.

Пассажиры довольны, что в автобусах пахнет чистотой Фото: Ирина Ромашкина

Пассажиры довольны, что в автобусах пахнет чистотойФото: Ирина Ромашкина

Пассажиры отмечают, что в автобусах и маршрутках пахнет хлоркой – значит, чисто. Такая обработка характерна не только в связи с профилактикой коронавируса. Все процедуры давно отработаны: каждый период, когда в городе повышается эпидпорог заболевших ОРВИ и гриппом, городские автопарки так же усиливают санитарные меры, заверил заместитель генерального директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения ПАТП-1 Александр Страдчук.

С 29 февраля ежедневно экипажи получают стандартный набор: дезинфицирующие таблетки и антисептик «Абактерил», перчатки для рук и медицинские маски. Если же у сотрудника предприятия замечают признаки простуды, ОРВИ или же гриппа, его отстраняются от работы и направляют к специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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