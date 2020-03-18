2020-03-18T14:58:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Не поддавайтесь панике! Запасов продуктов в тюменских магазинах хватит на месяцы

Горожанам рассказали, взлетят ли цены на продовольствие во время карантина
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, взлетят ли цены на продукты в магазинах во время карантина. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.Тюменцам рассказали, взлетят ли цены на продукты в магазинах во время карантина. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.
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Тюменские власти постоянно мониторят наличие запасов продовольственных и промышленных товаров в местных магазинах. Владельцы федеральных сетей заявляют, что цены останутся на прежнем уровне.

– В магазинах и на складах есть продукты и другие товары на 16-20 дней. Тем не менее, поставки товаров в область продолжаются в ежедневном режиме, – заявил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Горожан на полках магазинов ждут свежие яблоки. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

Горожан на полках магазинов ждут свежие яблоки. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

Чиновники уверяют: полки магазинов не опустеют, так как по всем категориям товаров запасы в норме - это позволит удовлетворить потребности жителей региона. По информации ведомства, в настоящее время есть колебания спроса на различные группы товаров, но они находятся в пределах стандартных значений. Проще говоря, никаких критических или, более того, экстренных ситуаций не возникает.

Директор торгового комплекса «Лента» Андрей Шарф в свою очередь заявил, что товаров хватит на несколько месяцев. В случае чего, поставщики готовы оперативно увеличить объемы. Это было спланировано заранее, в результате чего сеть обеспечила обычную восьминедельную потребность.

Поставщики готовы оперативно увеличить объемы. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

Поставщики готовы оперативно увеличить объемы. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

– Проведены переговоры с поставщиками, созданы страховые товарные запасы. Есть все условия для того, чтобы люди могли удовлетворить свои потребности, – заявил Шарф.

Он отметил, что сейчас больше всего люди раскупают крупы, макароны, растительное масло, а также бытовую химию. Директор «Ленты» заверил, что цены на продовольственные товары увеличиваться не будут.

Чиновники ежедневно мониторят наличие запасов товаров. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

Чиновники ежедневно мониторят наличие запасов товаров. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.

Такое же заявление сделал и директор одного из магазинов федеральной торговой сети «Пятерочка» Максим Серков. По его словам, продукты питания и промышленные товары представлены в полном объеме. Никаких изменений в поставках или продаже различной продукции нет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что постановлением правительства Тюменской области с сегодняшнего дня, 18 марта, в регионе вводится режим повышенной готовности в связи с чрезвычайной ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Моором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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