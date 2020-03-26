Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать ТРИЦ, УСТЭК, Энергосбыт и другие службы с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Март подходит к концу, а вместе с ним пришла пора оплачивать коммунальные и другие платежи. Уже известно, что с 30 марта по 3 апреля в России объявлены выходные. Рассказываем, как будут работать пункты приема платежей и грозят ли тюменцам санкции за несвоевременную оплату.
Сразу предупреждаем, что строчки пени и штрафы в квитанции за март не будет благодаря постановлению правительства РФ и постановлению губернатора Тюменской области Александра Моора от 26 марта организациям, предоставляющим услуги ЖКХ, и организациям, предоставляющим услуги связи. Документом предписано не штрафовать граждан старше 65 лет и жителей, имеющих серьезные хронические заболевания, за несвоевременную оплату.
ТРИЦ ушел на дистанционную работу
Большинство населения Тюменской области оплачивает коммунальные платежи дистанционно. Пенсионеры, по старинке, приходят лично в пункты оплаты. На следующей недели делать этого не нужно.
- У нас есть Указ президента Российской Федерации о том, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года будут нерабочие дни. Соответственно все абонентские пункты ТРИЦ и головной офис работать не будут, поэтому приходить к нам, не нужно, заявил генеральный директор ОАО «ТРИЦ» Олег Туровинин.
Месяц заканчивается, квитанции потребителям придут вовремя, но, торопиться их оплачивать не нужно.
- Жителям Тюменской области старше 65 лет приходить на пункт и оплачивать их не следует, если нет возможности удаленной оплаты, то лучше попросить произвести оплату родных или отложить платеж, - добавил он.
В компании напомнили, что есть мобильное приложение ТРИЦ, а также работающий сайт, которые принимают оплаты с любых банковских карт онлайн-переводом.
Олег Туровинин отметил, что даже если тюменцы не смогут своевременно совершить платеж за услуги, то согласно постановлению правительства Тюменской области, штрафные санкции и пени к потребителям за этот период применяться не будут. Платежи можно произвести и после того, как снимут карантин в регионе.
Как будут работать в выходные ТРИЦ, «УСТЭК», Энергосбыт и сфера ЖКХФото: Татьяна Коркина
Энергосбыт закрывает центры обслуживания клиентов
Главный офис энергосбытовой компании «Восток», а также все центры обслуживая клиентов будут закрыты по городам всей Тюменской области, - заявила заместитель генерального директора АО «ЭК «Восток» Елена Бабкина.
Последний рабочий день в Энергосбыте - суббота 28 марта. Кул-центры останутся работать в обычном режиме. Удаленные сервисы по оплате, онлайн-платежи также функционируют.
Елена Бабкина обращается к пенсионерам с просьбой в период карантина не посещать пункты оплаты и совершать платежи удаленно.
Если по какой-то причине тюменцы не успеют внести платеж, то пени за период карантина начисляться не будут.
- Графы пени в ТРИЦ, «Восток», «Суэнко» и ТКО в квитанциях за март тюменцы не увидят, - заверила представитель Энергосбыта.
«УСТЭК» не будет отключать должников
Теплоснабжающая компания «УСТЭК» услуги населению по теплу и горячему водоснабжению продолжит оказывать в обычном режиме. При этом с плательщиками они минимизируют общение.
- Мы максимально закроем контакты с населением, - сказал генеральный директор АО «УСТЭК» Царгасов Марат. – Просим потребителей оплачивать задолженность дистанционно. В случае, если это невозможно, компания не будет применять меры и штрафы в период карантинных мер.
За долги по ЖКХ не оштрафуют
Сотрудники коммунальной сферы отправляются на выходные, кроме тех, кто обеспечивает санитарный режим, проводит обработку помещений многоквартирных домов. Аварийно-диспетчерские службы остаются в работы и все механизмы жизнеобеспечения будут поддерживаться.
- Просим пожилых тюменцев остаться дома, даже если они не оплатят вовремя за услуги ЖКХ, никаких штрафных мер и санкций, таких как пени и отключения, в их отношении плательщиков на период карантинных мер из-за коронавирусной инфекции применятся не будут, - заявил представитель корпорации «СТС» Николай Казаков.
Также тюменцев не будут отключать от услуг связи даже при отрицательном балансе. Оплату по всем платежам можно произвести после 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU