Тюменский бизнес-омбудсмен: снижение страховых взносов в 2020 году поможет предпринимателям

26 Март 2020 2020-03-26T12:24:42+03:00

Снижение страховых взносов и отсрочка по кредитам в 2020 году порадовали тюменских предпринимателей

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Тюменский бизнес коснулся коронавирус: от нехватки клиентов страдают предприниматели, занятые туризмом, кинематографией, спортом, культурой, бытовыми услугами и общепитом. Последние сетуют на то, что посещаемость снизилась на 40 – 70 %. И это больно бьет по карманам не только самих владельцев бизнеса, но и сотрудников.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло, меры поддержки, объявленные президентом накануне, 25 марта 2020 года, являются существенным подспорьем малому и среднему бизнесу региона.

– Для меня самое позитивное в этом обращении было то, что снизили проценты по страховым взносам с 30 до 15%. И еще НДФЛ. Я работала над этим уже много лет. Сейчас работник получает зарплату, а работодатель платит за него 30% страховых взносов – это большая нагрузка для предпринимателя. Эта мера поможет сохранить рабочие места сейчас. Но она и в дальнейшем поможет: президент сказал, что эта мера не только на кризисные месяцы, – сказала Лариса Невидайло.

В набор мер по поддержке малого и среднего предпринимательства войдут отсрочки по страховым взносам, налоговые каникулы, а также пролонгация платежей по действующим кредитам.

– В целом есть хорошие новости. Отсрочка по кредитам – хорошее решение. Страховые снизить в два раза – тоже супер, – оценил решения президента генеральный директор и совладелец боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артем Рахмеев.

Тюменский омбудсмен дополнила корреспонденту тюменской «Комсомолки», что только за минувшую неделю в службу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области обратились более 100 человек, тогда как за весь минувший 2019 год таких обращений было чуть больше 500.

– Ежедневно к нам приходят предприниматели с просьбой оказать содействие в этой кризисной ситуации из-за коронавируса. Сегодня приходил мужчина, он буквально не знает, что делать – чем помочь своим сотрудникам. Все переживают. Вместе с бизнесом мы подготовили ряд предложений и направили в региональное правительство. Они находятся на рассмотрении, и я знаю, что многое было услышано, – сообщила Лариса Невидайло.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с обращением, в котором обозначил меры по борьбе с коронавирусом. В частности, глава государства объявил следующую неделю, с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля, нерабочей, с сохранением зарплаты. Это сделано для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Президент объявил также ряд мер социальной поддержки на ближайшие полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU