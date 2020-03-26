Режим повышенной готовности заставил тюменцев меньше посещать общественные места

Увеселительные учреждения Тюмени усилили меры безопасности. Так, в торговых центрах в два раза чаще делают влажную уборку, протирают все поверхности дезинфицирующим средством, сотрудникам регулярно проверяют температуру. И все же жители областной столицы прислушиваются к призыву властей – не выходят без острой необходимости из дома.

Торговые центры

– Люди в черном внимательно следят за безопасностью любимого города. В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» введены меры по контролю за здоровьем сотрудников. Охранники проверяют персонал торгового центра при входе с помощью тепловизора, который способен выявить температуру. Мы продолжаем создавать необходимые условия, чтобы ваш отдых оставался безопасным, – такой информационный пост разместил в своих соцсетях ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Количество посетителей в тюменских торговых центрах значительно меньше, уверяют очевидцы. Много народа разве что в гипермаркетах.

– Это бросается в глаза, когда заходишь в торговый центр. Мы тут с дочкой зашли – пусто кругом, – обратила внимание тюменка Мария.

В тюменских учреждениях проверяют здоровье сотрудников. Фото: ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

Кинотеатры

Большинство тюменских кинотеатров закрыли кассы еще вчера. Городские кинозалы пока решают этот вопрос, руководствуясь убеждением, что официального постановления регионального правительства об этом не было, а количество зрителей в залах ограничивают 49 посетителями. Такое же объяснение встречается в детских игровых комнат. Последним предписано закрыться с 25 марта.

Ночные клубы, бары, рестораны

С 25 марта оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции в России постановил приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров. Также в регионах предписан запрет курения кальянов в барах, ресторанах и кафе.

Перечисленные меры профилактики вводят и тюменские предприниматели. Одна из самых первых это сделала сеть ресторанов «Максимилиан».

– Мы отменили дискотеки, кальянов тоже нет. Сейчас заведение функционирует как ресторан – звучит фоновая музыка, ежедневно работаем до двух ночи, – пояснила администратор.

Она отметила, что в целом тюменцы стали неохотно посещать увеселительные заведения. То же очевидцы заметили в других ночных развлекательных местах.

– Мы себя больше позиционируем как ресторан. С момента обращения нашего губернатора к жителям все рестораны города просели от 40 до 70 процентов. У нас упала выручка примерно в два раза. Снимают корпоративы, мероприятия. Мы были вынуждены перенести стендап с Дмитрием Романовым. А это дорогое удовольствие, теперь эти деньги мы не вернем, – рассказал корреспонденту тюменской «Комсомолки» генеральный директор и совладелец боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артем Рахмеев. – У нас команда очень крепкая. Мы были вынуждены снизить количество смен, перейти на режим максимальной экономии, и все ребята отнеслись к этому с пониманием. Еще радует, что сохраняются условия рынка – все находятся в одинаковых условиях.

Рестораны вынуждены перейти на режим максимальной экономии. Фото: Артем Рахмеев

Спортивные залы

Фитнес-клубы работают в обычном режиме. Тюмень спортивная все так же качает мышцы, ест гречку и витамины, заряжается энергией под зажигательные музыкальные биты.

– Было предписание правительства о том, что запрещены мероприятия более 50 человек. Но у нас меньше людей собирается единовременно в зале. Антисептики стоят. В остальном – как всегда: как ходили, так и ходят люди, – поделилась фитнес-тренер Анастасия Кириленко. – Я не хожу по торговым центрам, мне некогда, в барах и ресторанах тоже не бываю – не знаю, как там.

Однако государственные спортивные учреждения от занятий спортом воздержались. Например, Легкоатлетический манеж приостановил работу, даже титулованные спортсмены-скалолазы сейчас тренируются в домашних условиях.

Тюменцы практикуют домашние тренировки. Фото: скриншот "Инстаграм"

Учебные центры

Часть учреждений дополнительного образования перешла на дистанционное обучение. Дети часто лучше родителей владеют гаджетами и с удовольствием уселись за компьютеры.

– Занятия проводят онлайн. Детям нравится – наконец-то им разрешили сесть за ноутбук. Причем, как только вышло постановление губернатора, нам сразу дали форму дистанционного обучения. Пока мы не очень страдаем от карантинных мер: сейчас каникулы, учебы нет – пока нормально. Со следующей недели начнется учеба – это будет тяжелее, – отмечает мама двоих детей Олеся.

Зоопарк

Тюменский зоопарк рад встретить гостей. К братьям нашим меньшим можно приехать со вторника по воскресенье (понедельник – санитарный день).

Аквапарк

«ЛетоЛето» продолжает оказывать услуги населению в штатном режиме. Для безопасности гостей аквапарк усилил меры по дезинфекции и профилактике. Обработка всех поверхностей в общественных зонах производится регулярно. Помимо этого, тюменский аквапарк не допускает в комплекс людей с признаками заболевания.

В «ЛетоЛето» используется многоступенчатая система фильтрации воздуха, вода очищается при помощи ультрафиолетовых ламп и безопасными хлорсодержащими препаратами. С 18 марта в комплексе отменены все развлекательные и анимационные мероприятия. Людям пожилого возраста рекомендуется воздержаться от посещения аквапарка и термального источника.

– Всем сотрудникам перед выходом на работу измеряется температура, персонал обеспечен защитными и дезинфицирующими средствами. Гостям комплекса рекомендуется соблюдать меры профилактики, использовать безналичный способ оплаты услуг. Действие купленных билетов на посещение аквапарка в марте и апреле будет продлено до конца года, – заявила пресс-служба «ЛетоЛето».

Термальные и минеральные источники

Термальные и минеральные источники работают в обычном режиме. В помещениях усилили контроль над дезинфекцией, однако минеральную воду дополнительно не хлорируют, так как она проточная.

Тюменские профилактории приостановили работу неделю назад, причем многим только заехавшим пришлось прервать свой отдых, им вернули средства и отправили домой.

Напомним, с 18 марта 2020 года в Тюменской области введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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