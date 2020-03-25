Театр во время пандемии: Тюменское большое драматическое телевидение показывает онлайн #Антиспектакль

Тюменские артисты предприимчиво адаптировались к условиям самоизоляции: запустили собственный контент в своих социальных сетях, открыли благотворительный сбор на еще не созданную постановку, проводят онлайн-экскурсии и мастер-классы для зрителей. Не сказать, что актеры и театралы в полном восторге от разлуки с Мельпоменой и Талией, однако безопасность превыше всего, вторят и те, и другие. О собственной антивирусной театральной программе корреспонденту «Комсомольская правда» - Тюмень» рассказал директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев.

#Антиспектакль

После объявления режима повышенной готовности в регионе, областной драмтеатр перечеркнул мартовский репертуар и тут же приступил к онлайн-службе на собственном YouTube-канале «Тюменское большое драматическое телевидение». Монетизировать виртуальное творчество государственному учреждению почти невозможно: это стоит времени, а его в условиях режима повышенной готовности нет. Тюменская драма изобрела свой способ остаться на плаву, не зарываясь в кипу бумажной волокиты. На сайте ТБДТ уже неделю идет продажа билетов онлайн на спектакля, которого нет! Причем успешно.

– Во-первых, монетизировать YouTube-канал не так уж просто – там есть свои условия для монетизации. Получать дополнительные средства таким образом мы не можем. Запускать донаты во «ВКонтакте», Facebook нам тоже сложно – для этого нужно пройти большую процедуру, привязать счет и еще что-то. А здесь мы нашли простой способ: мы же театр, значит, мы можем продавать билеты на мероприятие, – рассказал Сергей Осинцев.

"Спектакль-образ" назначен на 11 апреля. Фото: скриншот с сайта ТКТО

Билеты на «спектакль-образ» продают по тому же принципу, как и на обычный – через сайт. Директор театра поясняет, что это форма поддержки актеров театра и тех, кто сегодня работает на YouTube-канале и для его развития.

– Мы в любом случае тратим силы, средства и свои эмоции на это. Если бы были спектакли, мы бы получали деньги за спектакли. А так, к сожалению, пока получаем пожертвования от зрителей. Мы обещаем, что как только закончится весь этот вирус, мы обязательно соберем настоящее мероприятие и вот эти самые билеты, которые тюменцы покупают, им пригодятся, – заверил Сергей Осинцев. – Цены разные – от 50 рублей до 5000 рублей. И я хочу сказать, что уже больше 150 человек вложили свои деньги в театр. Надеюсь, что к концу карантина у нас будет полный аншлаг. Зрители с удовольствием откликаются и вкладывают деньги в то, что они любят – в театр.

#ТБДТ онлайн

Первый эфир Тюменского большого драматического телевидения из пустого зала театра актеры дали уже 19 марта (на следующий день после постановления правительства о режиме повышенной готовности). Тогда же аббревиатура ТБДТ зазвучала звонче – Тюменское большое драматическое телевидение. Театр оборудован системой онлайн-вещания: YouTube-канал завели давно. С его помощью раз в квартал транслировали спектакли (по нацпроекту «Культура»), на него выкладывали записи спектаклей и прочих проектов ТБДТ, но в целом участие YouTube-канала было пассивным.

– Раз сейчас такая ситуация, когда нам приходится работать без зрителей, мы решили использовать YouTube-канал на полную мощность. Условно, мы работаем как телевизионный канал – делаем программы, ежедневные интервью с актерами, мастер-классы, онлайн-экскурсии, – анонсировал онлайн-возможности учреждения директор тюменской драмы.

Театралы признаются, что благодаря такому контенту открывают для себя артистов в новом свете. Фото: скриншот видео

В тюменской драме популярна экскурсия «Театр изнутри». Группу зрителей провожают в святую святых храма Мельпомены – за сцену театра, в гримерки, звукозаписывающую студию и цеха. Недавно актер Евгений Киселёв сопроводил в закулисье онлайн-гостей. Правда, в записи. Предварительно за день до эфира актеры записывают видео и выдают готовый контент. Так за шесть дней работы уже состоялся мастер-класс по вокалу от Анастасии Писаревой, а Софья Илюшина преподала урок по сценическому раскрепощению на сцене. Впереди кулинарный мастер-класс, заинтриговал Осинцев.

Сегодня, 25 марта, в 12:00 зрителям открывают тайны своего мастерства актриса ТБДТ Софья Илюшина, а также художественный руководитель театра «Европа», режиссер-постановщик Дмитрий Ефимов.

Прямая трансляция пользователя Тюменское Большое Драматическое Телевидение.25 марта в 12:20 гости седьмого прямого эфира - Софья Илюшина (актриса ТБДТ) и Дмитрий Ефимов (руководитель театра ЕВРОПА!) Также Дмитрий работал актёром ТБДТ больше 10 лет! Наталья Никулина актриса ТБДТ познакомит с работой пошивочного цеха и вы узнаете секреты создания театрального костюма! В 19-00 смотрим спектакль из прошлого "ПРИМАДОННЫ" в постановке Алексея Ларичева. Главные роли исполняют Сергей Осинцев и Дмитрий Ефимов Пишите ваши вопросы в комментариях на официальных страница ТБДТ и делайте репосты! #антивирусТБДТ #театрэтомы #лучшедома72

После двухчасового интервью театралов «проводят» в пошивочный цех, где отшивают костюмы для спектаклей.

– Пока нет никаких заказов на пошив костюмов от режиссеров, с 24 марта пошивочный цех театра начал шить для сотрудников Тюменского концертно-театрального объединения марлевые повязки. Потому что их нигде нет, но мы должны обезопасить своих сотрудников, – рассказал директор ТБДТ.

Весь контент сохраняется на страницах социальных сетей драмтеатра. Там же каждый вечер публикуют записи спектаклей прошлых лет, в том числе еще из старого здания театра. Это третий кит, на котором основана виртуальная служба театра – проект #антивирусТБДТ. К примеру, вчера подписчики ТБДТ «ВКонтакте» посмотрели легендарный мюзикл «Летучий корабль», ранее выкладывали записи постановок «Бог резни», «Последняя жертва», «Продавец дождя», «Дуэль». Поклонники искусства даже отдают голоса за или против, чтобы восстановить в репертуаре театра некоторые любимые спектакли.

– Сама антивирусная программа передач YouTube-канала составляется на день-два вперед, потому что заняты в репетициях. Чтобы мне их выдернуть на программу, я должен знать, кто будет свободен. Это уже зависит не от меня, а от режиссера, который сейчас репетирует, – подытожил Сергей Осинцев.

Еще больше драмы

Онлайн продажи на спектакли по-прежнему открыты – с 10 апреля и до конца сезона. Кстати, в конце апреля в Тюмень запланированы гастроли Томского областного драматического театра, а в мае на неделю приедет с большим репертуаром петербургский «Театр на Васильевском».

Тюменские артисты в 2020 году выдали все премьеры – спектакль «8 женщин» был последней новинкой сезона. Вынужденную паузу служители театра используют с выгодой для себя – усиленно репетируют новые постановки.

Сейчас в театре идет кастинг на спектакль «Бесы» по роману Фёдора Михайловича Достоевского. Постановкой занялся петербургский режиссер Роман Габриа, известный тюменцам спектаклями «Грязнуля», «Пушкин, Моцарт и Сальери», «Господа Головлевы». Завершить работу над премьерой Габриа должен до конца мая.

Ему на смену приедет режиссер Александр Баргман, известный своими постановками на сцене ТБДТ «Мольер», «Бог резни», «Три товарища», «Карнавальная ночь», «Крейцерова соната» и «Ветер в тополях».

– Он будет у нас делать спектакль «Тартюф» по Мольеру. Сейчас просто репетируем. Потом приедет художник, будет защищать декорации. Оба спектакля выйдут осенью, в октябре, – поделился планами директор тюменской драмы. – Плюс Николай Реутов, который поставил у нас спектакль «Ханума» приедет ставить спектакль «Баба Шанель». Мы давно присматриваемся к этой пьесе Николая Коляды. Думаю, будет интересная работа, очень пластичный и смешной спектакль. Тем более, что мы уверены в Николае Реутове – он очень хороший режиссер и хореограф.

Вишенка на торте – небывалый спектакль с двумя сценариями подготовят к Новому году. Сейчас руководство театра работает с драматургом над произведением «Ночь перед Рождеством». Драматург должен написать две версии постановки по произведению Гоголя.

– Планируем выпустить спектакль в двух форматах – он будет семейным, детским, и для взрослого зрителя. Одна версия будет понятна для детей 6+: про то, как Вакула летал за черевичками к царице. А вторая будет более традиционная гоголевская история – с чертом, Солохой, с песнями и танцами – такой взрослый мюзикл. Впервые решили сделать это, – приоткрыл завесу тайны директор Тюменского драматического театра.

Репетиции идут несмотря на карантин. Фото: актрисы "Ангажемента" Юлии Шек

А ЕЩЕ…

25 марта в России празднуют День работников культуры. Наверное, сегодня тот редкий случай, когда деятели культуры, будучи на карантине, могли бы отметить профессиональный праздник дома, а не на сцене. Однако это предположение тюменские служители искусства опровергли – артисты репетируют, готовят новые концерты и спектакли.

Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» также закрыт для театралов, однако на сцене ежедневно идут репетиции.

– Я со сцены не выхожу с утра и до вечера. Готовимся к сдаче спектакля по рассказу Сергея Козлова «Самый неизвестный солдат». Он поставлен на средства гранта правительства области. По контракту мы должны были давать премьеру 29 марта. 27 марта будет закрытая сдача, или как… Не знаю еще. Завтра решим, как будем сдавать спектакль, – рассказал директор «Ангажемента» Леонид Окунев.

Онлайн-контент пока готовят, дополнил Окунев. Закрыли двери для посетителей Дворец культуры «Нефтяник» и Тюменская филармония, а также Тюменский театр кукол – в стенах активно репетируют артисты, готовятся к новым творческим победам. Кукольники же не оставили юных театралов без спектаклей – публикуют видео постановок на своей странице «ВКонтакте».

Спектакли "Метрополитена" можно посмотреть онлайн. Фото: с сайта www.theatrehd.ru

КСТАТИ

Популярный среди театралов проект Минкультуры TheatreHD приостановил трансляции с 18 марта. Однако в этот же день начались «оперные вечера у вас дома» – постановки транслирует нью-йоркский театр «Метрополитен-опера». 25 марта россияне могут увидеть спектакль «Золото Рейна», 26 марта – «Валькирия», 27 марта – «Зигфрид» и так далее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинотеатры Тюмени закрываются из-за коронавируса

Это связано с распространением во всем мире и в России в частности новой инфекции – коронавируса (подробнее).