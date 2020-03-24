Двигатель цифровизации: тюменцы оформляют больничные листки дистанционно

С 20 марта 2020 года по всей России вступил в силу новый порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности. Этот механизм в нашем регионе планировали запустить с 1 июля. Однако пандемия скорректировала планы. Специально для лиц, находящихся на карантине или в самоизоляции Фонд социального страхования России предоставил возможность оформить листок нетрудоспособности в режиме онлайн.

– В больницу идти не надо! – повторяет главный постулат нововведения заместитель управляющего тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Антон Ионов. – Механизм в целом упрощен, он обеспечивает гражданам безопасный режим, связанный с пандемией. Самое главное – процесс формирования листа нетрудоспособности производится дистанционно, и оформляет его уполномоченная медицинская организация. Человеку необходимо зайти на сайт социального страхования, в личный кабинет, используя свою учетную запись Госуслуг, сформировать заявление и приложить перечень документов.

Чтобы оформить электронный листок нетрудоспособности, можно воспользоваться QR-кодомФото: Ирина Ромашкина

Алгоритм действий

Онлайн-услугой одним из первых не преминул воспользоваться тюменец Кирил Дипов. Он вернулся из Индии 18 марта, «заперся» дома на положенные две недели карантина, и уже на следующий день обратился в ФСС. 20 марта успешно подал онлайн-заявку и открыл больничный лист. Впрочем, воспользоваться листком нетрудоспособности не планирует: занятость позволяет работать дистанционно.

Смоделируем ситуацию. Тюменец вернулся из отпуска из заграницы. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали находиться в карантине, и на всякий случай, чтобы обезопасить себя, своих близких и земляков, наш герой решил самоизолироваться. Что же сказать работодателю?

Заходим на сайт Фонда социального страхования, используя учетную запись Госуслуг. Заполняем заявление – все графы, предложенные в нем. Загружаем на сайт фотоснимок или копию загранпаспорта, скан-образ страницы с отметкой о пересечении границы Российской Федерации. Если есть в наличии проездные документы, то их тоже стоит загрузить.

Близкие люди, проживающие с человеком на карантине, также вправе оформить больничный листок. Они могут сделать это сами, не выходя из дома, дополнив вышеперечисленный перечень документов свидетельством о том, что действительно живут вместе с человеком, недавно вернувшимся из зарубежья.

Еще нюанс. Оформить больничные может один человек на всех домочадцев.

Алгоритм действий для оформления больничного специалисты ФСС разъясняют по телефонуФото: Ирина Ромашкина

Куда дальше?

Дальше никуда идти, звонить или писать не нужно. Теперь через личный кабинет Фонда социального страхования заявление формируется в уполномоченную медицинскую организацию. Медицинская организация в свою очередь формирует электронный лист нетрудоспособности. Он попадает в ФСС, специалисты которого работают с работодателем для получения документов, необходимых для пособия по нетрудоспособности.

Минтруд опубликовал памятки о том, как оформить больничный в онлайн-режиме. Фото: Минтруд РФ

Как отмечают специалисты регионального ФСС, работодатели охотно идут на контакт. Для них выгоды немало: предоставив нужные документы о сотруднике, работодатели остаются в стороне от самого процесса.

– Активных участников взаимодействия всего два – медучреждение и Фонд социального страхования. Выплату производит ФСС. Выплата поступает нетрудоспособному работнику за семь календарных дней или пять рабочих, – пояснил Ионов. – В данном случае сокращаются время, за которое человеку выплачивается пособие. Лист выдается единовременно на 14 дней. Выплата пособия осуществляется двумя частями – за семь первых и семь последующих.

Для сравнения: по действующему законодательству работник вправе обратиться к работодателю за выплатой. Работодатель в течение десяти дней должен произвести расчет и выплатить пособие в первый день выплаты заработной платы.

КСТАТИ

За первые четыре дня по всей стране онлайн-заявки на оформление листков временной нетрудоспособности заявки подали 6700 россиян.

С 1 июля 2020 года выплаты по больничному будет выплачивать Фонд социального страхования РФ. а не работодательФото: Ирина Ромашкина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский центр телефонного обслуживания принял более двух тысяч звонков по коронавирусу

Операторы собирают информацию о заграничных поездках местных жителей (подробнее).